Чек расплаты: Как переход на онлайн-кассы ударит по малому бизнесу?
Информация
Начало конференции
13:00
27 июня 2019
Адрес проведения
Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2
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27.06.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая обязательному переходу российского бизнеса на новую контрольно-кассовую технику
27.06.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Чек расплаты: Как переход на онлайн-кассы ударит по малому бизнесу?»
С 1 июля 2019 года начинается третий этап перехода российского бизнеса на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). С этой даты почти весь малый бизнес перейдет на онлайн-кассы. Однако, многие предприниматели тянут до последнего, стараясь отложить расходы на покупку ККТ и услуги оператора фискальный данных, в связи с чем многие могут не успеть до 1 июля. Штрафы за нарушение нового регламента для организаций составят минимум 30 тысяч рублей, кроме того, эта сумма будет только расти при расчетах, проведённых без ККТ.
- Что ждёт тех, кто не успеет приобрести и поставить на учёт новую ККТ?
- Какие преимущества у новой ККТ перед старой?
- Как начало нового этапа перехода российского бизнеса на онлайн-кассы повлияет на развитие индивидуального предпринимательства и микробизнес?
- Каким образом будет контролироваться исполнение новых обязанностей?
- Как изменения повлияют на розничные цены и потребителей в общем?
Участники пресс-конференции:
- Член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер;
- Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин;
- Экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
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