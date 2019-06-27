27.06.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Чек расплаты: Как переход на онлайн-кассы ударит по малому бизнесу?»

С 1 июля 2019 года начинается третий этап перехода российского бизнеса на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). С этой даты почти весь малый бизнес перейдет на онлайн-кассы. Однако, многие предприниматели тянут до последнего, стараясь отложить расходы на покупку ККТ и услуги оператора фискальный данных, в связи с чем многие могут не успеть до 1 июля. Штрафы за нарушение нового регламента для организаций составят минимум 30 тысяч рублей, кроме того, эта сумма будет только расти при расчетах, проведённых без ККТ.

Что ждёт тех, кто не успеет приобрести и поставить на учёт новую ККТ?

Какие преимущества у новой ККТ перед старой?

Как начало нового этапа перехода российского бизнеса на онлайн-кассы повлияет на развитие индивидуального предпринимательства и микробизнес?

Каким образом будет контролироваться исполнение новых обязанностей?

Как изменения повлияют на розничные цены и потребителей в общем?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер;

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин;

Экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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