В Совфеде объяснили смысл внедрения новой контрольно-кассовой техники

В России с 1 июля 2019 года начнётся третий этап перехода российского бизнеса на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). О том, для чего необходимо внедрение новой контрольно-кассовой техники, в пресс-центре НСН рассказал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин. По его словам, это важно не только для бизнеса и государства, но и в первую очередь для потребителей.

«Контрольно-кассовый аппарат — это часть цифровой экономики. В качестве обоснования: это администрирование алкоголя и регистрирование системы ЕГАИС. Маркировка — плохая она или хорошая, это тоже из этой системы. Когда ты, как покупатель, можешь посмотреть всю историю товара, как он был приобретён. И контрольно-кассовый аппарат из той же серии — он сделает систему прозрачной, цифровой. И для покупателей это тоже важно, это защита, в том числе, права потребителя», — рассказал Шатохин.

Добавим, штрафы за нарушение нового регламента для организаций составят минимум 30 тысяч рублей, кроме того, эта сумма будет только расти при расчетах, проведённых без ККТ.

