Сенатор: Затраты на установку онлайн-касс оправданы

«Мы последние годы имеем хороший тренд по собираемости налогов. Если говорить про региональные бюджеты, то за последние пять лет мы увеличили собираемость налогов в 1,5 раза. Как это связано с онлайн-кассами? Да, это не только влияние онлайн-касс, это и ЕГАИС, и маркировка. Но ещё раз скажу, эта цифровизация дала нам рост в 1,5 раза. Если говорить про онлайн-кассы, то я скажу, что выручка на кассе после того, как она стала онлайн, стала более прозрачной, увеличилась в полтора раза», — заявил сенатор.

Ранее в эфире НСН общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых Дмитрий Потапенко призвал освободить от излишнего контроля со стороны государства предприятия с небольшим годовым доходом.



