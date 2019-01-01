Сенатор: Затраты на установку онлайн-касс оправданы
Затраты предприятий на внедрение онлайн-касс оправданы, заявил в пресс-центре НСН член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин. В качестве аргумента он привёл статистику увеличения собираемости налогов в регионах, а также роста выручки на кассах, которые перешли в онлайн-режим.
«Мы последние годы имеем хороший тренд по собираемости налогов. Если говорить про региональные бюджеты, то за последние пять лет мы увеличили собираемость налогов в 1,5 раза. Как это связано с онлайн-кассами? Да, это не только влияние онлайн-касс, это и ЕГАИС, и маркировка. Но ещё раз скажу, эта цифровизация дала нам рост в 1,5 раза. Если говорить про онлайн-кассы, то я скажу, что выручка на кассе после того, как она стала онлайн, стала более прозрачной, увеличилась в полтора раза», — заявил сенатор.
Ранее в эфире НСН общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых Дмитрий Потапенко призвал освободить от излишнего контроля со стороны государства предприятия с небольшим годовым доходом.
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