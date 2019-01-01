Сенатор: Себестоимость товаров изменится после введения ККТ

В России с 1 июля 2019 года начнётся третий этап перехода российского бизнеса на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Эта реформа отразится на себестоимости товаров и услуг, а также на конечной цене, предупредил в пресс-центре НСН член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин.

«Мне бы очень хотелось, чтобы себестоимость и, соответственно, на выходе цена из-за этого не изменилась, но я вряд ли скажу, что это так. Не будем друг друга обманывать, потому что с 2013 года у нас зарплатная и доходная тематика вроде как идёт вверх. При этом за исключением прошлого года, мы не можем выйти на превышение доходов над расходами у граждан. Это означает, что цены растут и есть тому причины. Они разные — макроэкономические, микроэкономические, и, в том числе, я считаю, что все реформы, которые идут уже 4-5 лет, они влияют на себестоимость и цену. Но нужны ли эти реформы или нет, я однозначно считаю, что да», — подчеркнул сенатор.

Ранее Дмитрий Шатохин рассказал в эфире НСН, для чего необходимо внедрение новой контрольно-кассовой техники.

