«Скамейки из бумаг». Потапенко рассказал об «успехах» цифровизации

«Вся это история с онлайн-кассами, самозанятыми — сейчас не до них, потому что такое количество писанины добавили! Я когда слышу про цифровизацию от всех этих руководителей налоговой службы, думаю, что им было бы неплохо инкогнито прогуляться по коридорам налоговых служб. Я могу сказать, что в ряде этих служб, у меня даже есть фотографии, целые скамейки делают из бумаг! Две тумбы — это ручки, из папок сделана седушка, на неё положена просто картонка. Вместо мебели. Если мы реально хотим говорит о цифровизации, все процедуры надо кратно упрощать.

Напомним, с 1 июля 2019 года в России начинается третий этап перехода российского бизнеса на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Ранее Дмитрий Потапенко рассказал НСН, кого, по его мнению, следует освободить в России от излишнего контроля со стороны государства.

