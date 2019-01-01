Экономика

«Скамейки из бумаг». Потапенко рассказал об «успехах» цифровизации

27 июня14:21

Общественный омбудсмен призвал в эфире НСН упрощать все процедуры в бизнес-среде, чтобы избежать излишней бумажной волокиты и накопления ненужных данных. 

Экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко в пресс-центре НСН призвал упрощать бизнес-процессы для реального развития в стране цифровой экономики. Пока что, по его словам, в ряде налоговых служб такое количество ненужной бумажной работы, что из полученной макулатуры сотрудники мастерят мебель.

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«Вся это история с онлайн-кассами, самозанятыми — сейчас не до них, потому что такое количество писанины добавили! Я когда слышу про цифровизацию от всех этих руководителей налоговой службы, думаю, что им было бы неплохо инкогнито прогуляться по коридорам налоговых служб. Я могу сказать, что в ряде этих служб, у меня даже есть фотографии, целые скамейки делают из бумаг! Две тумбы — это ручки, из папок сделана седушка, на неё положена просто картонка. Вместо мебели. Если мы реально хотим говорит о цифровизации, все процедуры надо кратно упрощать.

Напомним, с 1 июля 2019 года в России начинается третий этап перехода российского бизнеса на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Ранее Дмитрий Потапенко рассказал НСН, кого, по его мнению, следует освободить в России от излишнего контроля со стороны государства.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Дмитрий ПотапенкоЦифровизация