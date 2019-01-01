Омбудсмен: Давайте дадим продохнуть предприятиям-малышам

«Конечно, штука хорошая, но дешёвым такой кассовый аппарат не будет. Это 6-8 тысяч. А для мелких торговых предприятий с годовым оборотом в 30 тысяч, конечно, покупка такого аппарата вместе с его обслуживанием недоступна. Это 26-30 тысяч, а есть ещё годовой обмен, плюс сотрудники налоговой службы, которые должны всё это шифровать, а их работа и рабочее место стоит денег, их налоги стоят денег. То есть, мы копим массив данных, притом совершенно бессмысленных. Я сколько раз говорил, с мелочёвкой, мелкие предприятия надо оставить её в покое. Я постоянно слышу опасения — “Они будут обналичивать”. Давайте так, посчитаем ущерб появления этих “чёрных денег”. Так вот борьба с ними обойдётся нам кратно дороже, чем оставить их в покое. Я призываю, всё, что мы должны знать о предприятии с оборотом до 60 миллионов в год – что оно существует. Всё остальное, давайте их оставим в покое. Пусть эти малыши продохнут и начнут расти», — заявил Потапенко.

Напомним, с 1 июля 2019 года начинается третий этап перехода российского бизнеса на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Штрафы за нарушение нового регламента для организаций составят минимум 30 тысяч рублей, кроме того, эта сумма будет только расти при расчетах, проведённых без ККТ.



