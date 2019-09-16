16.09.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Будьте здоровы: Врачей начнут штрафовать за некачественное лечение»

Минздрав предлагает дать Росздравнадзору полномочия штрафовать государственные медучреждения за некачественно оказанную пациентам медпомощь. Размер штрафов составит от 10 до 20 тысяч рублей. Согласно данным приведённым в документах Минздрава, только за один год было получено более 47 тысяч жалоб на качество и доступность медицинской помощи. В целом инициатива предполагает, что теперь, в случае если Росздравнадзор выявит несоответствие между практикой лечения и установленными нормами, он будет иметь право оштрафовать медучреждение. Такой же штраф может быть выписан и должностному лицу, ответственному за нарушение.

Как штрафы для медучреждений повлияют на качество оказываемого лечения?

По каким критериям будет оцениваться качество оказанных услуг?

За что именно будут штрафовать медицинские учреждения?

Врач или больница: с кого будут взиматься новые штрафы?

Не ухудшит ли данная мера и без того низкое благосостояние медработников?

Куда пойдут собранные средства?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов;

Президент Лиги защиты врачей Семён Гальперин;

Приглашены:

Член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Николай Говорин;

Представитель от Министерства Здравоохранения РФ.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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