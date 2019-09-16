В Совфеде призвали доработать законопроект о штрафах за некачественное лечение

Минздрав собирается делегировать Росздравнадзору полномочия штрафовать государственные медучреждения за некачественно оказанную пациентам медпомощь. В целом инициатива предполагает, что теперь, в случае если Росздравнадзор выявит несоответствие между практикой лечения и установленными нормами, он будет иметь право оштрафовать медучреждение. Такой же штраф может быть выписан и должностному лицу, ответственному за нарушение. Размер штрафов составит от 10 до 20 тысяч рублей.

На пресс-конференции НСН член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов заявил, что документ требует проработки, но, скорее всего, он ситуацию не улучшит.