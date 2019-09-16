В Совфеде призвали доработать законопроект о штрафах за некачественное лечение
Минздрав собирается делегировать Росздравнадзору полномочия штрафовать государственные медучреждения за некачественно оказанную пациентам медпомощь. В целом инициатива предполагает, что теперь, в случае если Росздравнадзор выявит несоответствие между практикой лечения и установленными нормами, он будет иметь право оштрафовать медучреждение. Такой же штраф может быть выписан и должностному лицу, ответственному за нарушение. Размер штрафов составит от 10 до 20 тысяч рублей.
На пресс-конференции НСН член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов заявил, что документ требует проработки, но, скорее всего, он ситуацию не улучшит.
«В Совфеде на площадке комитета законопроект еще не обсуждался. Заседание по этому поводу намечено на конец сентября. По моему личному мнению, правительство хочет вывести из зоны ответственности Минздрав. А за все огрехи и промахи переложить на плечи главврачей и косвенно на региональные власти, которые курируют здравоохранение. Штрафы вроде бы небольшие, но если будет приходить десяток жалоб в месяц, то в целом набежит сумма в 100-200 тысяч. Это большие деньги. Мера эта избыточная, нужно еще обсуждать законопроект. Да и в целом ситуацию, особенно в первичном звене, документ не поправит», - уверен парламентарий.
Добавим, по данным Минздрава, только за один год было получено более 47 тысяч жалоб на качество и доступность медицинской помощи.
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