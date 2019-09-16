Гоняют воздух. Сенатор о штрафах за плохое лечение
Минздрав планирует ввести наказания для чиновников и руководителей лечебных учреждений за низкое качество оказываемой гражданам нашей страны медицинской помощи – поправки в КоАП уже разработаны.
На пресс-конференции НСН член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов отметил, что эффективности в штрафах он не видит.
«Полученные средства от административных штрафов получает субъект РФ. В этом случае получается замкнутый круг. Накладывается штраф на врача или больницу, там их оплачивают. Средства поступают в бюджет и их вновь отправляют в ту же больницу. В итоге гоняем воздух», - отметил Сергей Леонов.
Ранее парламентарий в эфире НСН отметил, что, принимая законопроект о штрафах за некачественное лечение, правительство хочет вывести из зоны ответственности Минздрав.
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