25.11.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бьет значит любит»: Почему государство закрывает глаза на домашнее насилие?»

Летом 2019 года ЕСПЧ подал запрос правительству России о проблемах домашнего насилия в стране, на что в правительстве ответили, что масштаб этой проблемы в России существенно преувеличен. В тоже время статистика, представляемая правозащитниками, говорит о том, что в 2019 году каждая пятая женщина в России страдает от бытового насилия, а тринадцать тысяч женщин ежегодно и вовсе погибают от рук мужей-тиранов. При этом, мнения законодателей на эту проблему также разделились, некоторые не поддерживают в этом вопросе правозащитников. Так, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заступилась за домашних тиранов, сообщив, что «женщины у нас другие» и хоть бить их и нельзя, но люди у нас всё равно быстро мирятся, а если мужа посадят, то не кому будет зарабатывать деньги.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о машстабах проблемы домашнего насилия в России, а также ответят на вопрос, почему законодатели не спешат с принятием закона, который оградил бы от жестокости супругов.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя СПЧ, руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей "Ассоль" Ирина Киркора;

Соавтор законопроекта о профилактике бытового насилия, правозащитница Алёна Попова;

Адвокат сопровождавшая дело Елены Гершман – женщины столкнувшейся с домашним насилием и обратившейся в ЕСПЧ, Ольга Гнездилова;

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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