СПЧ: Посчитать реальное число жертв домашнего насилия невозможно

Реальное число жертв домашнего насилия подсчитать невозможно, заявила в пресс-центре НСН заместитель председателя СПЧ, руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора. По её словам, от действий агрессора страдают не только женщины, но и дети, наблюдающие насилие внутри семьи.

«Невозможно посчитать всех тех, кто пострадал от одной смерти одной жертвы. Потому что те дети, которые были в семье и видели, как один член семьи избивает другого на глазах у ребёнка, получают травму на всю жизнь. Здесь мы говорим о чудовищной ситуации, когда нет механизма защиты жертвы», — заметила Киркора.

Необходимость принятия закона о профилактике домашнего насилия в России очевидна, добавила член СПЧ. Помимо защитной функции для жертвы, по её словам, он направлен на предотвращение совершения преступления агрессором, когда ему даётся время, чтобы «остыть».