СПЧ: Посчитать реальное число жертв домашнего насилия невозможно
Замглавы СПЧ рассказала НСН, почему число жертв бытового насилия больше, чем кажется, и зачем нужен закон о профилактике проблемы.
Реальное число жертв домашнего насилия подсчитать невозможно, заявила в пресс-центре НСН заместитель председателя СПЧ, руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора. По её словам, от действий агрессора страдают не только женщины, но и дети, наблюдающие насилие внутри семьи.
«Невозможно посчитать всех тех, кто пострадал от одной смерти одной жертвы. Потому что те дети, которые были в семье и видели, как один член семьи избивает другого на глазах у ребёнка, получают травму на всю жизнь. Здесь мы говорим о чудовищной ситуации, когда нет механизма защиты жертвы», — заметила Киркора.
Необходимость принятия закона о профилактике домашнего насилия в России очевидна, добавила член СПЧ. Помимо защитной функции для жертвы, по её словам, он направлен на предотвращение совершения преступления агрессором, когда ему даётся время, чтобы «остыть».
«И очень часто мы говорим о том, что мы спасает не только жертву, но и агрессора от дальнейших действий, о которых он, когда придёт в психологическую норму, будет сожалеть. И мы не даём возможность совершить преступление. Поэтому важно, чтобы закон за сохранение семей, был принят», — заявила Киркора.
Добавим, закон о профилактике домашнего насилия, который готовят парламентарии, предполагает введение системы охранных ордеров и оказания помощи пострадавшим. Кроме того, он должен закрепить в законодательстве понятия профилактики семейно-бытового насилия и описать его виды.
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