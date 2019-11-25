В закон о домашнем насилии предложили включить преследователей
Адвокат одной из жертв домашнего насилия рассказала НСН, как ордер, выданный преследователю, может спасти жизнь человека.
Закон о профилактике домашнего насилия должен предусматривать выдачу охранных ордеров не только лицам, уличённым в избиении жертвы, но и преследователям. Об этом в пресс-центре НСН заявила адвокат, сопровождавшая дело Елены Гершман – женщины столкнувшейся с домашним насилием и обратившейся в ЕСПЧ, Ольга Гнездилова. Она привела пример, когда такой инструмент мог спасти жизнь девушки, которая восемь раз обращалась к правоохранителям, но не получила защиты.
«Должна быть ответственность не только за совершённое насилие, но и должны выдаваться охранные ордера за начавшееся преследование. Часто люди, которые совершают такие преступления, находятся не в себе, когда преследуют свою бывшую. Мы сейчас работаем над делом Анны Ткачёвой из Воронежской области, которая восемь раз обращалась в полицию. Это зафиксировано, она ходила с юристом, подавала заявления — что бывший подъезжает к дому, сигналит, требует, чтобы она вернулась, положил ей две гвоздики под порог и сказал, чтоб готовила гроб. Он в итоге её задушил. Ребёнок остался сиротой. Охранный ордер должен выдаваться, когда есть понимание, что преследование может угрожать жизни человека», — подчеркнула Гнездилова.
Ранее соавтор законопроекта, правозащитница Алёна Попова в эфире НСН рассказала, чем опасно для общества движение малой части консерваторов, выступающих против закона о домашнем насилии.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Из нижегородской школы госпитализировали уже 43 ребенка
- В Госдуме не против объявить 31 декабря выходным днем
- В Екатеринбурге напали на белорусское посольство
- Зюганов отказался комментировать «чушь» Жириновского о самообороне
- Медведев уволил гендиректора Российского экологического оператора