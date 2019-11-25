«Не мужик?» В СПЧ рассказали о мужчинах-жертвах домашнего насилия
Замглавы СПЧ рассказала НСН, что с проблемой насилия в семье сталкиваются не только женщины.
Общественное осуждение мешает решить проблему домашнего насилия в случаях, когда жертвой выступает не ребёнок или женщина, а представитель сильного пола. Об этом в пресс-центре НСН рассказала заместитель председателя СПЧ, руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора. По её словам, ситуации бывают разными, в том числе и такими, когда мужчина оказывается в слабой позиции по отношению к женщине.
«Чаще всего в нашей стране насилию подвергаются женщины в силу своей физиологической слабости. Случаи применения насилия к лицам старшего возраста, к мужчинам [есть]. Но мужчины в нашем обществе считают, что невозможно сказать о том, что ты подвергся насилию, потому что ты получишь осуждение — “Ты что, не мужик? Не смог себя защитить?”. И это ключевой вопрос, который не позволяет выйти из ситуации и обезопасить себя, если это необходимо — например, в случае травмы или получения инвалидности. Ситуации в жизни разные случаются», — заключила правозащитница.
Напомним, закон о профилактике домашнего насилия, который готовят парламентарии, предполагает введение системы охранных ордеров и оказания помощи пострадавшим. Кроме того, он должен закрепить в законодательстве понятия профилактики семейно-бытового насилия и описать его виды. В случае успеха его авторов инициатива может быть принята уже в декабре.
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