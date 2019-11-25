«Любовь из под палки». В НСН обсуждают закон о домашнем насилии
В пресс-центре НСН началась пресс-конференция на тему: «Бьет значит любит»: Почему государство закрывает глаза на домашнее насилие?».
Участники обсудят проблему домашнего насилия в стране и методы борьбы с ним. Напомним, в декабре законодатели рассчитывают принять в Госдуме закон о профилактике домашнего насилия. Между тем, ответ правительства Европейскому суду по правам человека на обращение четырёх жертв домашних побоев выявил, что в кабмине считают проблему бытового насилия «существенно преувеличенной».
В конференции принимают участие:
Заместитель председателя СПЧ, руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора;
Соавтор законопроекта о профилактике бытового насилия, правозащитница Алёна Попова;
Адвокат, сопровождавшая дело Елены Гершман – женщины столкнувшейся с домашним насилием и обратившейся в ЕСПЧ, Ольга Гнездилова;
Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.
Трансляция доступна здесь.
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