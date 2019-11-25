Закон о домашнем насилии поддерживают и внутри РПЦ
Алёна Попова рассказала НСН, как консерваторы мешают работе над законом, дезинформируя население о сути законопроекта.
Консервативное сообщество, выступающее против закона о профилактике домашнего насилия, негативно влияет на общественное сознание и мешает сделать текст документа таким, чтобы он защищал всех, заявила в пресс-центре НСН соавтор законопроекта, правозащитница Алёна Попова.
«Слава богу, консерваторы, которые противостоят закону, пока ещё не в государственной власти, хотя туда стремятся. Они влияют. Когда у них происходят какие-то акции или массовые рассылки, которые я считаю ложью, это сильно влияет на восприятие закона родителями, а это важно. Они мешают тому, чтобы закон был идеальным — защищал всех. Например, все родители очень беспокоятся об излишнем вмешательстве государства в семью — а именно так преподносят наш закон консерваторы. Но это дезинформация. Сейчас мы видим, как идёт в рабочей группе работа по урезанию тех инструментов, которые мы в закон вкладывали», — рассказала Попова.
Однако наряду с этим сторонники принятия закона есть и в рядах консерваторов, в том числе среди священников Русской православной церкви, отметила правозащитница.
«Но таких консерваторов – противников – меньшинство. Мы знаем, что среди консерваторов, в том числе РПЦ, есть люди, их очень немало, которые поддерживают закон, понимают, что жертву надо защищать», — подчеркнула она.
Ранее Алёна Попова рассказала в пресс-центре НСН, какая категория граждан, нуждающаяся в защите, рискует остаться не у дел из-за помех, которые чинят закону о домашнем насилии консерваторы.
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