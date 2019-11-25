Закон о домашнем насилии поддерживают и внутри РПЦ

«Слава богу, консерваторы, которые противостоят закону, пока ещё не в государственной власти, хотя туда стремятся. Они влияют. Когда у них происходят какие-то акции или массовые рассылки, которые я считаю ложью, это сильно влияет на восприятие закона родителями, а это важно. Они мешают тому, чтобы закон был идеальным — защищал всех. Например, все родители очень беспокоятся об излишнем вмешательстве государства в семью — а именно так преподносят наш закон консерваторы. Но это дезинформация. Сейчас мы видим, как идёт в рабочей группе работа по урезанию тех инструментов, которые мы в закон вкладывали», — рассказала Попова.

Однако наряду с этим сторонники принятия закона есть и в рядах консерваторов, в том числе среди священников Русской православной церкви, отметила правозащитница.