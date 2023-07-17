18.07.2023 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Атака надводными дронами: Как защитить Крымский мост от терактов?».

Крымский мост минувшей ночью атаковали два украинских надводных беспилотника, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Автомобильная часть моста получила повреждения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате теракта на мосту погибли два жителя региона: мужчина и женщина, а их дочь была ранена.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По версии СК, атаку готовили украинские спецслужбы. Ведомство устанавливает причастных к атаке лиц и проводит необходимые экспертизы. После ЧП движение на Крымском мосту было приостановлено.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как в современных реалиях обеспечить безопасность Крымского моста?

Можно ли защитить мост от надводных дронов?

Насколько сегодня надводные беспилотники отслеживаются радарами и ПВО?

Насколько безопасна дорога через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь в Крым, по которой сейчас многие поедут?

Каким будет ответ России?

Участники пресс-конференции:

Спиридонов Александр Юрьевич заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле;

заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле; Павлов Владимир Викторович депутат Госдумы РФ;

депутат Госдумы РФ; Калинкин Алексей Борисович военный эксперт, подполковник.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 10:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

