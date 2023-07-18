Подполковник оценил возможность применения биологического оружия Западом с помощью морских дронов

«Вопрос загрязнения морской акватории, где производится рыбный промысел, связан с добычей рыбы. Думаю, что сами люди, которые отвечают за безопасность на Украине, на это не пойдут. Но мы имеем дело не только с Украиной, но и пулом враждебных государств, и их не волнует, насколько будут уничтожены рыбные запасы. В этом вопросе, если они дойдут до такого уровня ненависти, то на это они пойти могут. Правда, возможны сценарии, при которых эти горячие головы остудят, и здравый смысл все же возобладает», - сказал Калинкин.

Ранее, 17 июля, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники. Автомобильная часть моста получила повреждения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате теракта погибли два жителя региона: мужчина и женщина, их дочь была ранена, сообщает «Радиоточка НСН».

