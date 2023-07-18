В Госдуме назвали версии, откуда запустили дроны для атаки Крымского моста

«После того, как у нас будет восстановлен режим наблюдения за этими морскими путями с точки зрения именно военного контроля, безопасность, безусловно, повысится. Мы начали анализировать, откуда водные беспилотники могли выйти во время атаки Крымского моста. Первый вариант: они могли выйти из украинских портов. Второй вариант: их могли спустить с одного из гражданских судов, шедших из порта Одессы. И это могло быть иностранное судно под юрисдикцией другого государства. Третий вариант: оно могло выйти с территории другого государства, например, из Грузии. И четвертый вариант: беспилотники могли быть запущены с подводной лодки. Ну и там курсировал разведывательный самолет США, который направлял действия беспилотников. Так что после завершения зерновой сделки безопасность должна повыситься», - сказал Спиридонов.

Ранее, 17 июля, МИД РФ сообщил, что гарантии безопасности в Черном море будут отозваны из-за окончания зерновой сделки, а в северо-западной акватории будет восстановлен режим временно опасного района, сообщает «Радиоточка НСН».

