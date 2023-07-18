Подполковник Калинкин назвал слабостью Запада использование ВСУ надводных беспилотников

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН заявил, что у Киева уже почти закончились ударные беспилотники «Стриж». По словам депутата, у Украины западный промышленный потенциал, в то время как у России есть свои хорошие разработки.

«Беспилотники есть разных типов. Гражданские можно купить в Китае и использовать потом в разведывательных, диверсионных целях. И у России, и у Украины они одинаковые. Второй вариант – самосборные беспилотники кустарного производства. Это чисто расходный материал. Кроме того, есть большие, ударные беспилотники. Понятно, что у Украины таких беспилотников уже нет – те же советские «Стрижи» у них почти кончились. Все остальные ударные беспилотники ВСУ – иностранного производства, тот же «Байрактар». Промышленный потенциал у Украины в основном западный. У России же есть свои хорошие разработки, которые выходят на поток. И есть барражирующие боеприпасы, тот же «Ланцет», который показал себя превосходно», - сказал Спиридонов.

Ранее, 17 июля, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники. Автомобильная часть моста получила повреждения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате теракта погибли два жителя региона: мужчина и женщина, их дочь была ранена, сообщает «Радиоточка НСН».

