«Никуда не денешься»: Кузнецов рассказал о проблемах движения на Крымском мосту
На сегодняшний день одна полоса моста перекрыта, по другой – реверсивное движение, от пробок никуда не деться, отметил в эфире НСН Олег Кузнецов.
Пробки на Крымском мосту всегда были в выходные дни, но из-за последствий теракта с движением теперь будут проблемы, заявил член Общественной палаты Республики Крым, член совета КРО «ОПОРА РОССИИ», эксперт АСИ Олег Кузнецов в пресс-центре НСН.
«На поезде никогда не было проблем, а вот на машине – были. Но ввели большее количество пунктов пропуска. Я сам две недели назад в среду проезжал в Крым, весь проезд занял три минуты, хотя это был микроавтобус, нас было шесть человек. Проблему решили, по крайней мере, в будние дни. В выходные транспортный поток больше, были пробки, никуда не денешься. А сейчас будут проблемы: одна полоса перекрыта, по другой – реверсивное движение… Но как вице-премьер РФ Хуснуллин заявил, до 15 сентября введут движение по одной полосе полностью, а до 1 ноября вроде как полностью закончат восстановительные работы», - сказал Кузнецов.
Ранее, 17 июля, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники. Автомобильная часть моста получила повреждения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате теракта погибли два жителя региона: мужчина и женщина, их дочь была ранена, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru