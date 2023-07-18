«Никуда не денешься»: Кузнецов рассказал о проблемах движения на Крымском мосту

«На поезде никогда не было проблем, а вот на машине – были. Но ввели большее количество пунктов пропуска. Я сам две недели назад в среду проезжал в Крым, весь проезд занял три минуты, хотя это был микроавтобус, нас было шесть человек. Проблему решили, по крайней мере, в будние дни. В выходные транспортный поток больше, были пробки, никуда не денешься. А сейчас будут проблемы: одна полоса перекрыта, по другой – реверсивное движение… Но как вице-премьер РФ Хуснуллин заявил, до 15 сентября введут движение по одной полосе полностью, а до 1 ноября вроде как полностью закончат восстановительные работы», - сказал Кузнецов.

Ранее, 17 июля, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники. Автомобильная часть моста получила повреждения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате теракта погибли два жителя региона: мужчина и женщина, их дочь была ранена, сообщает «Радиоточка НСН».

