Депутат Спиридонов: Для атаки на Крымский мост применили полупогружные дроны

«Есть дроны, которые могут двигаться в толще воды, на глубине. Они незаметны, но скорость их движения намного меньше. И технологии создания таких дронов сложные, Украина ими сегодня не обладает. Не исключено, что ей их передали, в том числе страны НАТО, например, Турция. И третий тип – полупогружные дроны, который, скорее всего, и был применен. Большая часть их корпуса скрыта под водой, на воде остается небольшая часть, обычно это система управления и радары. Такие дроны незаметны, в ночное время обнаружить с воды их очень трудно», - сказал Спиридонов.

Ранее, 17 июля, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники. Автомобильная часть моста получила повреждения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате теракта погибли два жителя региона: мужчина и женщина, их дочь была ранена, сообщает «Радиоточка НСН».

