«Опасаться нечего»: В Крыму заявили, что туристам не угрожают атаки дронов

«На сегодняшнюю ночь 17 беспилотников было сбито, еще 11 посажено силами РЭБ. Атаки идут постоянно, но мы как мирное население этого не замечаем. Полноценно работают РДО, ПВО и так далее. Туристам опасаться нечего: атаки идут, скорее всего, на военные объекты… Хотя, с какой целью было поражение Крымского моста, тоже непонятно: военная техника там не перемещается, это в большей степени гражданский объект, туристическая артерия. Туристы сейчас в безопасности, им беспокоиться не о чем. Если что-то и происходит, то у военных объектов», - сказал Кузнецов.

При этом он отметил, что по Крымскому мосту сегодня запустили реверсивное движение. Однако, указал Кузнецов, пробки были еще до теракта, так как наступил сезон отпусков.

«Правда, пока остается открытым вопрос подъездов: да, по мосту сегодня запущено реверсивное движение, но еще до теракта были пробки, особенно в выходные дни. Сейчас пора отпусков, горячий сезон. Сейчас начались объездные пути по новым территориям. Ранее было большое количество постов пропуска, но сейчас все эти моменты тоже урегулируются с местными властями для того, чтобы меньше было камней преткновения», - резюмировал Кузнецов.

Ранее, 17 июля, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники. Автомобильная часть моста получила повреждения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате теракта погибли два жителя региона: мужчина и женщина, их дочь была ранена, сообщает «Радиоточка НСН».

