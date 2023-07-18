«Опасаться нечего»: В Крыму заявили, что туристам не угрожают атаки дронов
Непонятно, с какой целью Киев нанес удар по Крымскому мосту, отметил в эфире НСН Олег Кузнецов.
Атаки дронов не угрожают туристам в Крыму, они направлены на военные объекты, заявил член Общественной палаты Республики Крым, член совета КРО «ОПОРА РОССИИ», эксперт АСИ Олег Кузнецов в пресс-центре НСН.
«На сегодняшнюю ночь 17 беспилотников было сбито, еще 11 посажено силами РЭБ. Атаки идут постоянно, но мы как мирное население этого не замечаем. Полноценно работают РДО, ПВО и так далее. Туристам опасаться нечего: атаки идут, скорее всего, на военные объекты… Хотя, с какой целью было поражение Крымского моста, тоже непонятно: военная техника там не перемещается, это в большей степени гражданский объект, туристическая артерия. Туристы сейчас в безопасности, им беспокоиться не о чем. Если что-то и происходит, то у военных объектов», - сказал Кузнецов.
При этом он отметил, что по Крымскому мосту сегодня запустили реверсивное движение. Однако, указал Кузнецов, пробки были еще до теракта, так как наступил сезон отпусков.
«Правда, пока остается открытым вопрос подъездов: да, по мосту сегодня запущено реверсивное движение, но еще до теракта были пробки, особенно в выходные дни. Сейчас пора отпусков, горячий сезон. Сейчас начались объездные пути по новым территориям. Ранее было большое количество постов пропуска, но сейчас все эти моменты тоже урегулируются с местными властями для того, чтобы меньше было камней преткновения», - резюмировал Кузнецов.
Ранее, 17 июля, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники. Автомобильная часть моста получила повреждения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате теракта погибли два жителя региона: мужчина и женщина, их дочь была ранена, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гарик Сукачев назвал проект «Я остаюсь» своей гражданской позицией
- Новый беспилотник «Кукушка» разработали в Екатеринбурге
- Великобритания назвала спекуляцией обвинения в причастности к подрыву Крымского моста
- Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%
- Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Зеленский опасается перспективы диалога РФ и США
- Полиция задержала мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина
- Банк России представил серебряную монету с Виктором Цоем
- СМИ: Спецподразделения «Гром» перейдут в структуру Росгвардии
- Девушка из Пермского края, подожжённая знакомым, умерла в больнице
- Депутаты Госдумы и российские производители потребовали снизить ключевую ставку ЦБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru