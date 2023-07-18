«Не будет терактов!»: В Крыму призвали взять под контроль Черноморское побережье

«Непонятно, почему наши военные не заметили эти дроны на радаре. Это какие-то дополнительные технологии? Говорится, что в это время в небе находился американский военно-разведывательный аппарат… Почему допускается обследование территории над Крымом недружественными странами? Вопросов очень много. Я так понимаю, что обществу предъявят результаты военной экспертизы, и тогда станет понятно, какие действия могут быть предприняты. В любом случае сейчас официальные лица, в том числе республики Крым, дают свою аналитику. Они понимают: чтобы подобное больше не повторялось, нужно сместить линию обороны в сторону целей СВО. Черноморское побережье должно в итоге полностью контролироваться Вооруженными силами РФ, и тогда не будет никаких прилетов и терактов», - сказал Кузнецов.

Ранее, 17 июля, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники. Автомобильная часть моста получила повреждения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате теракта погибли два жителя региона: мужчина и женщина, их дочь была ранена, сообщает «Радиоточка НСН».

