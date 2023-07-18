«Не будет терактов!»: В Крыму призвали взять под контроль Черноморское побережье
Необходимо сместить линию обороны в сторону целей спецоперации на Украине, отметил в эфире НСН член Общественной палаты Крыма Олег Кузнецов.
Чтобы предотвратить теракты Киева, необходимо, чтобы Вооруженные силы РФ полностью контролировали Черноморское побережье, заявил член Общественной палаты Республики Крым, член совета КРО «ОПОРА РОССИИ», эксперт АСИ Олег Кузнецов в пресс-центре НСН.
«Непонятно, почему наши военные не заметили эти дроны на радаре. Это какие-то дополнительные технологии? Говорится, что в это время в небе находился американский военно-разведывательный аппарат… Почему допускается обследование территории над Крымом недружественными странами? Вопросов очень много. Я так понимаю, что обществу предъявят результаты военной экспертизы, и тогда станет понятно, какие действия могут быть предприняты. В любом случае сейчас официальные лица, в том числе республики Крым, дают свою аналитику. Они понимают: чтобы подобное больше не повторялось, нужно сместить линию обороны в сторону целей СВО. Черноморское побережье должно в итоге полностью контролироваться Вооруженными силами РФ, и тогда не будет никаких прилетов и терактов», - сказал Кузнецов.
Ранее, 17 июля, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост минувшей ночью атаковали украинские надводные беспилотники. Автомобильная часть моста получила повреждения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате теракта погибли два жителя региона: мужчина и женщина, их дочь была ранена, сообщает «Радиоточка НСН».
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