Зюганов призвал не делать Кудрина премьер-министром

«Я считаю, что эта идея давно перезрела», - сказал политик. Зюганов добавил, что вопрос выбора нового премьер-министра требует «тщательных консультаций».

При этом лидер КПРФ подчеркнул, что кандидатура главы Счетной палаты, экс-министра финансов Алексея Кудрина – «худший вариант».

Ранее стало известно, что правительство России в полном составе подало в отставку. При этом оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

Сам президент РФ Путин заявил, что хочет предложить Медведеву должность заместителя председателя Совета безопасности.

