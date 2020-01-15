Зюганов призвал не делать Кудрина премьер-министром
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что решение об отставке правительства назрело еще в прошлом году.
«Я считаю, что эта идея давно перезрела», - сказал политик. Зюганов добавил, что вопрос выбора нового премьер-министра требует «тщательных консультаций».
При этом лидер КПРФ подчеркнул, что кандидатура главы Счетной палаты, экс-министра финансов Алексея Кудрина – «худший вариант».
Ранее стало известно, что правительство России в полном составе подало в отставку. При этом оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.
Сам президент РФ Путин заявил, что хочет предложить Медведеву должность заместителя председателя Совета безопасности.
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