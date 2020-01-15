Путин решил отправить уволившегося Медведева в Совбез РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы назначить премьер-министра Дмитрия Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.



Как заявил Путин в среду, 15 января, он предлагает Медведеву заняться в Совете вопросами обороноспособности и безопасности.

Глава государства добавил, что если для введения Медведева в Совбез потребуются изменения в законодательство – он попросит депутатов поддержать его в этой инициативе.

Напомним, сегодня правительство России подало в отставку в полном составе. Это произошло спустя несколько часов после послания Путина Федеральному собранию.

