В КПРФ назвали долгожданной отставку правительства Медведева

Правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства. По словам Медведева, дальнейшее решение по новому составу кабмина будет принимать глава государства.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН назвал ожидаемой отставку правительства.

«Для меня это ожидаемо давно. Бездарное правительство под руководством Медведева, у него вечно нет денег, но "вы должны держаться!". Давно это должно было случиться. Но просто на сегодняшний день отношения регионов к Медведеву и команде отрицательные. Президент сказал, что время требует больших перемен. Все сорвано, все нацпроекты. Кем-то надо сейчас жертвовать. Начали с Медведева. Это логично. Правительство будет формироваться по старой схеме. Левченко Сергей Георгиевич – готовый премьер-министр. Олигархические круги вынудили его написать заявление. И прочие. У нас много достойных людей. Если такая воля будет, мы готовы обсуждать», - отметил он.

Медведев стал абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы во главе кабинета министров - больше семи лет и восьми месяцев (2 тыс. 808 дней с момента утверждения на пост председателя правительства 8 мая 2012 года).

Нынешнее правительство под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе - 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министерства.

