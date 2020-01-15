Правительство Медведева подало в отставку

15 января 202016:31

Правительство России во главе с Дмитрием Медведвым подало в отставку. Об этом сообщают российские информационные агентства.

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Сообщение об отставке пришло спустя считаные часы после выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием. В свою очередь Путин поручил правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

Отмечается, что глава государства в ходе встречи с министрами поблагодарил правительство за проделанную работу.

«Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты», - цитирует Путина ТАСС.


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ФОТО: government.ru