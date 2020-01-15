Правительство Медведева подало в отставку

Сообщение об отставке пришло спустя считаные часы после выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием. В свою очередь Путин поручил правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

Отмечается, что глава государства в ходе встречи с министрами поблагодарил правительство за проделанную работу.

«Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты», - цитирует Путина ТАСС.



