Правительство Медведева подало в отставку
Правительство России во главе с Дмитрием Медведвым подало в отставку. Об этом сообщают российские информационные агентства.
Сообщение об отставке пришло спустя считаные часы после выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием. В свою очередь Путин поручил правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.
Отмечается, что глава государства в ходе встречи с министрами поблагодарил правительство за проделанную работу.
«Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты», - цитирует Путина ТАСС.
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