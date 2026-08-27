Захарова: Новых предложений по урегулированию конфликта от Киева не поступало

Новых предложений по урегулированию конфликта от Украины не поступало. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Официальных предложений по этой теме ни от Киева, ни от его западных кураторов по имеющимся каналам коммуникаций не поступало», - сказала она на брифинге.

Дипломат напомнила, что в конце 2025 года украинская сторона вышла из дискуссий в рамках стамбульского формата - «в одностороннем порядке и без внятных объяснений».

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия открыта к конструктивным предложениям по урегулированию ситуации на Украине с учётом законных интересов Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
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