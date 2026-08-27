Захарова: Новых предложений по урегулированию конфликта от Киева не поступало
Новых предложений по урегулированию конфликта от Украины не поступало. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Официальных предложений по этой теме ни от Киева, ни от его западных кураторов по имеющимся каналам коммуникаций не поступало», - сказала она на брифинге.
Дипломат напомнила, что в конце 2025 года украинская сторона вышла из дискуссий в рамках стамбульского формата - «в одностороннем порядке и без внятных объяснений».
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия открыта к конструктивным предложениям по урегулированию ситуации на Украине с учётом законных интересов Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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