Захарова: Новых предложений по урегулированию конфликта от Киева не поступало

«Официальных предложений по этой теме ни от Киева, ни от его западных кураторов по имеющимся каналам коммуникаций не поступало», - сказала она на брифинге.

Дипломат напомнила, что в конце 2025 года украинская сторона вышла из дискуссий в рамках стамбульского формата - «в одностороннем порядке и без внятных объяснений».

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия открыта к конструктивным предложениям по урегулированию ситуации на Украине с учётом законных интересов Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

