Политолог: Запад не позволит Зеленскому остановить спецоперацию на Украине

Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил о возможности обсуждать вопросы признания Крыма частью России, а ДНР и ЛНР — независимыми республиками. По его словам, самое важное — это «то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины». Зеленский подчеркнул, что такие вопросы «намного сложнее, чем просто признание».

«Зеленский не собирается договариваться. Он, может быть, и хотел бы, но ему не позволяют. Он абсолютно управляемый. Поэтому, как шутили на Западе: НАТО будет воевать с Россией до последнего украинского солдата. К сожалению, это так. Если и будет разговор о мире и о том, как будет существовать Украина дальше, то не с Зеленским. Этот человек уже потерял моральное право, да и не имел возможности вести такие переговоры», - сказал Баширов.