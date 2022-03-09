Политолог: Запад не позволит Зеленскому остановить спецоперацию на Украине
Зеленский никогда не имел возможности вести переговоры, а теперь потерял даже моральное право на это в глазах Запада, заявил НСН политолог Марат Баширов.
Президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать, заявил политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил о возможности обсуждать вопросы признания Крыма частью России, а ДНР и ЛНР — независимыми республиками. По его словам, самое важное — это «то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины». Зеленский подчеркнул, что такие вопросы «намного сложнее, чем просто признание».
«Зеленский не собирается договариваться. Он, может быть, и хотел бы, но ему не позволяют. Он абсолютно управляемый. Поэтому, как шутили на Западе: НАТО будет воевать с Россией до последнего украинского солдата. К сожалению, это так. Если и будет разговор о мире и о том, как будет существовать Украина дальше, то не с Зеленским. Этот человек уже потерял моральное право, да и не имел возможности вести такие переговоры», - сказал Баширов.
Политолог также отметил, что специальную военную операцию России уже не остановить только признанием ДНР и ЛНР со стороны Украины.
«Речь идет не только о двух республиках. Речь идет о том, чтобы на территории Украины не было ядерного оружия, не было нацистских батальонов, войск НАТО и биолабораторий. Признанием двух республик уже ситуацию не остановить», - резюмировал Баширов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Украина ввела в стране военное положение, объявила всеобщую мобилизацию и разорвала с Россией дипотношения. Политолог Алексей Чадаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Москва может пойти на некоторые уступки Киеву в обмен на признание Крыма российским.
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