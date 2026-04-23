Жив ли дух Анкориджа? В отношениях России и США усмотрели потепление
Американская сторона ослабила санкции и готова к диалогу с Москвой на разных площадках и в различных форматах.
США продлили разрешения на торговлю российской нефтью и вывели сырье из-под санкций. Об этом сообщило Министерство финансов страны. Кроме того, Россия получила приглашение к участию в саммите «Большой двадцатки» (G20).
НЕФТЬ И ГАЗ
Еще 12 марта Вашингтон официально разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов. Лицензия на торговлю действовала до 11 апреля, а 18 апреля ее продлили до 16 мая. С таким сообщением выступил в американском Сенате министр финансов страны Скотт Бессент. По его словам, это необходимо, чтобы стабилизировать цены на международном рынке.
В марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли почти вдвое по сравнению с февралем и составили около $19 миллиардов. Об этом сообщали Reuters со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства.
Бессент добавил, что это неважно, так как принятые меры направлены только на защиту интересов американского потребителя. Он также уточнил, что более 10 стран обратились к Вашингтону с просьбой разрешить поставки из России из-за нестабильной ситуации в Ормузском проливе, через который идет до 20% мировой торговли нефтью и до 30% — сжиженным природным газом.
В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил НСН, что Евросоюз уже закупается российским сырьем на будущее.
«Российскому проекту "Ямал СПГ", откуда газ в Европу идет, удобно продавать туда, потому что с ноября по май закрыта восточная часть Севморпути и они все равно везут газ на западное направление. Получается, что и "Ямал СПГ" выгодно продать, и Европе выгодно купить эти объемы, потому что дефицит на рынке и надо у кого-то что-то брать. Экономические условия подходящие для обеих сторон, пока запреты еще не действуют», — рассказал он.
ДИПЛОМАТИЯ
Белый дом также активизировал дипломатические контакты с Москвой и пригласил российскую делегацию к участию в саммите G20 в США. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Панкин. Его слова передает РИА Новости.
Форум — это неформальная площадка для встреч глав государств ведущих экономик мира. Он был основан в 1999 году и объединяет Австралию, Аргентину, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Мексику, Саудовскую Аравию, США, Турцию, Францию, ЮАР, Южную Корею, Японию и Россию, а также Европейский и Африканский союзы. Встреча на высшем уровне запланирована на декабрь 2026 года в американском городе Майами.
В Кремле уже уточнили, что о визите российского президента Владимира Путина на саммит пока «речи не идет». Однако, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что в Москве ждут визитов специальных представителей главы США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с целью продолжения российско-американских переговоров.
Пока что они заморожены, как и трехсторонние контакты России, США и Украины относительно урегулирования конфликта. Такую информацию передали «Вести» со ссылкой на начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова.
ПРОБЛЕМЫ
Российская сторона также отмечает сложности в общении с американцами. Главная из них — непредсказуемость администрации Трампа. Это наибольшая проблема двусторонних отношений, которые пока находятся в низшей точке. Такое мнение выразил замглавы МИД России Александр Панкин. Его слова приводит ТАСС.
К тому же, Россия осуждает риторику США о возможных ядерных испытаниях в будущем. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнил, что Москва строго придерживается национального моратория и предпримет ответные действия, если Америка или другие страны проведут испытания атомного оружия. Об этом он сообщил в ходе заседания международного клуба «Триалог».
В свою очередь, посол по особым поручениям российского МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев указал на тот факт, что США и Евросоюз исчерпали себя как морально, так и материально. По его словам, их главная цель — дестабилизация международных рынков из-за утраты доминирования в мире.
