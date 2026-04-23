НЕФТЬ И ГАЗ



Еще 12 марта Вашингтон официально разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов. Лицензия на торговлю действовала до 11 апреля, а 18 апреля ее продлили до 16 мая. С таким сообщением выступил в американском Сенате министр финансов страны Скотт Бессент. По его словам, это необходимо, чтобы стабилизировать цены на международном рынке.



В марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли почти вдвое по сравнению с февралем и составили около $19 миллиардов. Об этом сообщали Reuters со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства.



Бессент добавил, что это неважно, так как принятые меры направлены только на защиту интересов американского потребителя. Он также уточнил, что более 10 стран обратились к Вашингтону с просьбой разрешить поставки из России из-за нестабильной ситуации в Ормузском проливе, через который идет до 20% мировой торговли нефтью и до 30% — сжиженным природным газом.



В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил НСН, что Евросоюз уже закупается российским сырьем на будущее.



«Российскому проекту "Ямал СПГ", откуда газ в Европу идет, удобно продавать туда, потому что с ноября по май закрыта восточная часть Севморпути и они все равно везут газ на западное направление. Получается, что и "Ямал СПГ" выгодно продать, и Европе выгодно купить эти объемы, потому что дефицит на рынке и надо у кого-то что-то брать. Экономические условия подходящие для обеих сторон, пока запреты еще не действуют», — рассказал он.

