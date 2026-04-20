Украина призвала США восстановить нефтяные санкции против России
Администрация президента США Дональда Трампа должна возобновить санкции против нефти и нефтепродуктов России, заявила в соцсети X посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина.
По ее словам, Москва не должна «извлекать выгоду из действий её союзника — Ирана». Дипломат указала, что в общих интересах Киева и Вашингтона ограничить финансирование, которое РФ использует как для атак на Украину, так и для помощи противникам США.
Против временного ослабления санкций также выступил украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил в Telegram, что «более 110 танкеров теневого флота Москвы сейчас находятся в море».
Ранее США разрешили операции по продаже загруженной на суда до 17 апреля нефти РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
