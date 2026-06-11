В Херсонской области ВСУ атаковали четыре моста
Украинские силы атаковали четыре моста в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо на платформе «Макс».
По его словам, ВСУ ударили по переправам через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск и сооружению в районе населенного пункта Ставки, пишет RT.
По предварительным данным, зафиксированы повреждения.
«Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций», - указал Сальдо.
Ранее мост в районе Чонгара на границе между Крымом и Херсонской областью пострадал после атаки беспилотников ВСУ.
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