В Херсонской области ВСУ атаковали четыре моста

Украинские силы атаковали четыре моста в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо на платформе «Макс».

По его словам, ВСУ ударили по переправам через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильному мосту на направлении Перекоп-Армянск и сооружению в районе населенного пункта Ставки, пишет RT.

По предварительным данным, зафиксированы повреждения.

«Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций», - указал Сальдо.

Ранее мост в районе Чонгара на границе между Крымом и Херсонской областью пострадал после атаки беспилотников ВСУ.

