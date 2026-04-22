Делягин сравнил санкции ЕС с «детским садом»
Западные санкции наносят российской экономике значительно меньший ущерб, чем внутренние ограничения, заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, комментируя подготовку нового пакета мер со стороны Евросоюза.
По его мнению, внешние ограничения составляют не более 10% от общего ущерба.
Он отметил, что такие меры неприятны и болезненны для отдельных отраслей, но в целом не являются критичными.
Депутат подчеркнул, что более серьезное влияние оказывают внутренние факторы, включая ограничение кредитования реального сектора, препятствия для протекционизма и действия монополий, передает «Радиоточка НСН».
