Испания резко увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) в марте этого года. По данным газеты El País, по сравнению с мартом прошлого года объем закупок увеличился на 123%. Юшков напомнил, что из Испании газ прокачивается дальше в Европу, поэтому фактически эти объемы будут распределяться по континенту.

«Испания большую часть газа берет именно в виде СПГ, она традиционно имеет много терминалов СПГ и дальше прокачивает этот газ вглубь континента после регазификации, то есть перевода из сжиженного состояния в газообразное. К концу зимы мало осталось газа в подземных хранилищах и страны Европы вынуждены были увеличивать импорт в принципе, трубопроводные поставщики итак качали по максимуму, поэтому, когда нужно увеличить импорт, это можно сделать только за счет увеличения импорта СПГ. В условиях, когда еще и катарского СПГ нет, они теперь начинают, можно сказать, пылесосить рынок. То есть брать у того, у кого СПГ остался, а он есть у России. Российскому проекту "Ямал СПГ", откуда газ в Европу идет, тоже удобно продавать туда, потому что с ноября по май закрыта восточная часть Севморпути и они все равно везут газ на западное направление. Получается, что и "Ямал СПГ" выгодно продать, и Европе выгодно купить эти объемы, потому что дефицит на рынке и надо у кого-то что-то брать. Экономические условия подходящие для обеих сторон, пока запреты еще не действуют. Санкции начнут действовать с 25 апреля, по краткосрочным контрактам будет запрещено импортировать российский СПГ, а пока ничего нет. Совпадение этих факторов и приводит к тому, что мы в принципе увеличили поставки СПГ на европейский рынок», — рассказал эксперт.

Несмотря на дефицит ресурса, лидеры ЕС пересматривать свою позицию по российскому газу не будут, уверен собеседник НСН.

«Мы видим четкое разделение между интересами бизнеса и позицией руководства Евросоюза. Руководство ЕС не обращает внимание на то, что отказ от российского СПГ приводит к повышению цен, раскручивает инфляцию и всячески вредит европейской экономике. Они считают, что заработают политические очки, выполнив предыдущее решение по отказу от российского СПГ. А компании как раз-таки и набирают много газа, пока это можно делать. И еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен опять же повторил, что они продолжат отказ от российского газа. Политическая зашоренность, определенный антироссийский догматизм не позволяют европейцам пересмотреть свое решение, хотя бы отсрочить начало введения санкций, запрещающих импорт российского СПГ», — подчеркнул Юшков.

Он добавил, что европейские лидеры делали ставку на окончание отопительного сезона и сокращение расхода энергоресурса. Однако несмотря на это цены остаются высокими, и надежда на межсезонье себя не оправдывает.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН выражал уверенность, что Европа будет вынуждена вернуться к закупкам российского газа.

