«Жестче реагировать!»: В России призвали обнулить торговые отношения с Литвой
России надо реагировать на снос памятников с той же силой, как реагирует сейчас Литва на снос таблички с именем Рейниса во Владимире, заявил НСН замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
России необходимо жестче реагировать на провокационные действия литовских властей, заявил политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с НСН. По его словам, сегодня необходимо использовать экономические рычаги и полностью обнулить торговые отношения с Вильнюсом.
Министерство иностранных дел Литвы выразило протест России из-за демонтажа памятной таблички с именем католического архиепископа Мечисловаса Рейниса во Владимире. В МИД вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Елкина. Литовская сторона потребовала восстановить памятный знак. Жарихин отметил, что Россия гораздо мягче реагирует на более провокационные действия литовских властей.
«России надо реагировать на снос российских памятников с той же силой, как реагирует сейчас Литва на снос таблички. Мы должны были с самого начала значительно жестче реагировать на то, что они делали. Для этого можно было использовать экономические рычаги. Пока что элементы взаимной торговли существуют, их надо полностью обнулить, других механизмов воздействия я не вижу. Бомбардировать их что ли? Нежелательно и не нужно. Надо последовательно реагировать, по каждому факту сноса делать заявления, обращаться в международные организации, мы иногда ленимся это делать», - объяснил он.
Он отметил, что соотечественников в Прибалтике притесняют, но сами граждане допустили к себе такое отношение.
«Жалобы довольно часто поступают, вина за это лежит на местных властях. Но в определенной степени она лежит и на русскоязычных гражданах, которые достаточно пассивно реагировали на действия властей, надеясь, что Россия должна сама все делать. Собственной активности граждан было недостаточно», - резюмировал собеседник НСН.
Как отмечал глава Владимира Дмитрий Наумов, мемориал иностранцам на Князь-Владимирском кладбище, на котором было в том числе имя Рейниса, установили незаконно. Градоначальник подчеркнул, что сейчас на кладбище ведется реставрация.
Рейнис занимался церковной деятельностью, а также в 1925-1926 годах занимал пост министра иностранных дел Литвы. Дипломатическая карьера архиепископа прекратилась после военного переворота и смены власти, передает «Радиоточка НСН».
Россия в свою очередь продолжит поднимать проблему сноса памятников воинам-освободителям на международных площадках. Об этом заявлял уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замглавы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Ранее в Совфеде предупредили об опасности войны в Европе из-за «прибалтийских политических гномиков». Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявлял, что антироссийская политика Латвии, Литвы, Эстонии и Польши ставит под угрозу добрососедские отношения некогда близких стран.
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