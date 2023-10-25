«Жестче реагировать!»: В России призвали обнулить торговые отношения с Литвой

«Жалобы довольно часто поступают, вина за это лежит на местных властях. Но в определенной степени она лежит и на русскоязычных гражданах, которые достаточно пассивно реагировали на действия властей, надеясь, что Россия должна сама все делать. Собственной активности граждан было недостаточно», - резюмировал собеседник НСН.

Как отмечал глава Владимира Дмитрий Наумов, мемориал иностранцам на Князь-Владимирском кладбище, на котором было в том числе имя Рейниса, установили незаконно. Градоначальник подчеркнул, что сейчас на кладбище ведется реставрация.

Рейнис занимался церковной деятельностью, а также в 1925-1926 годах занимал пост министра иностранных дел Литвы. Дипломатическая карьера архиепископа прекратилась после военного переворота и смены власти, передает «Радиоточка НСН».

Россия в свою очередь продолжит поднимать проблему сноса памятников воинам-освободителям на международных площадках. Об этом заявлял уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замглавы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Ранее в Совфеде предупредили об опасности войны в Европе из-за «прибалтийских политических гномиков». Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявлял, что антироссийская политика Латвии, Литвы, Эстонии и Польши ставит под угрозу добрососедские отношения некогда близких стран.