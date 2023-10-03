«Силенок хватает!»: Россия «ударит» по Прибалтике в ответ на конфискацию авто в Европе
Европейские страны одна за одной присоединяются к запрету на въезд российских автомобилей, машины уже начали конфисковывать. Россия же может ответить персональными санкциями и прекращением всех торгово-экономических связей.
Европейские страны одна за одной присоединяются к запрету на въезд российских автомобилей. При этом ограничения не заканчиваются формальным решением, автомобили уже начали конфисковывать.
ВОПРОС ИЗУЧАЕТСЯ: КТО УЖЕ ПРИСОЕДИНИЛСЯ
Так, накануне появилась информация, что Хорватия и Франция ввели запрет на въезд для российских автомобилей, сообщается со ссылкой на ответ правительства ФРГ депутату бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгению Шмидту.
Германия стала первой в ЕС страной, начавшей изымать машины из России в соответствии со ст. 3i регламента Совета ЕС № 833/2014 о запрете на продажу или ввоз ряда товаров, в том числе автомобилей. При этом в немецком Минфине сообщали, что не обладают информацией о количестве конфискованных машин.
«Правительство обратилось к другим государствам-членам с вопросом о том, какое толкование принимается в других странах ЕС. Например, Франция, Хорватия и Польша подтвердили, что статья 3i регламента Совета ЕС 833/2014 имеет такое же толкование, что и здесь», — указали в правительстве ФРГ.
Евгений Шмидт допустил, что в дальнейшем и другие страны Евросоюза начнут вводить запреты на въезд для авто с номерами РФ, либо конфисковывать их. Чехия уже также приступила к конфискациям.
При этом позже в посольстве Франции уточнили, что Франция еще не вводила запрета на въезд автомобилей с российскими номерами, вопрос еще изучается.
«Вопрос еще изучается. Пока правила в том виде, в котором они применяются Францией, остаются неизменными», — заявили в посольстве.
Зато Болгария официально анонсировала присоединение к запрету. Болгария запретит въезд автомобилей с российскими номерами на территорию страны со 2 октября. Об этом заявил глава пограничной полиции республики Антон Златанов.
«Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей», — отметил руководитель ведомства.
Ограничения распространяются как на легковые, так и на грузовые авто.
Напомни, что ранее въезд машин с российскими номерами запретили Латвия, Финляндия, Эстония. Кроме того, аналогичные меры ввели Литва, Польша и Норвегия.
19 сентября министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что в стране все-таки не будут конфисковывать автомобили с российскими номерами. Глава ведомства считает, что машины необходимо перерегистрировать в Эстонии или вывезти из страны. Сроки регистрации обсудят в правительстве страны в ближайшие дни.
ОТВЕТ ГОТОВИТСЯ: РОССИЯ НАПОМИНАЕТ О ПРАВАХ
Российская же сторона не устает напоминать, что подобные меры направлены против конкретных российских граждан, что просто нарушает прав человека.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что запрет на въезд в Европу автомобилей с российскими номерами - это проявление нацизма по отношению к россиянам. По его словам, он был поражён скоростью, с которой с практически всех европейцев слетела «внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы».
«В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом. По отношению к русским только», - заключил он по итогам встречи международного дискуссионного клуба «Валдай».
А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдным этот запрет, при этом ответ на него не обязательно будет «зеркальным».
Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН объяснил, к какому ответу готовится Россия. По его словам, ответ Москвы Евросоюзу, запретившему въезд автомобилей с российскими номерами, может выйти за рамки «адекватности» и коснуться конкретных чиновников.
«Возможно, это будет не только запрет въезда на территорию России иностранных граждан, но и ряд торгово-экономических мер и санкций в адрес отдельных лиц, кто все это объявлял и заваривал в Евросоюзе. У государства есть свои ресурсы и инструменты. Если раньше мы в ответ на все их попытки нас ослабить действовали адекватными мерами, то сейчас где-то уже проглядывается струя, которая говорит, что мы тоже должны применять меры не просто адекватные, а показать, что силенок у нас хватает, и мы можем ответить в более сильном ключе. Как пример – Прибалтика и прекращение с ней всех торгово-экономический связей», - сказал Корчмарь.
По его мнению, запрет въезда в ЕС российских авто является нарушением прав человека.
В Германии же признались, что не понимают, с какой целью принимаются подобные меры.
Европейские страны, запрещающие въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами, неправильно используют санкции, направляя их против обычного российского народа, заявил НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер.
«Большая часть населения Германии об этих запретах и не слышала, немецкие СМИ об этом особо не говорят. Когда я рассказываю об этом обычным людям, они впадают в шок от того, что обычный человек на своей машине не может приехать сюда. Это просто ужасно. Они неправильно используют санкции, направляя их против обычного российского народа. Эти страны ищут эскалации, они хотят уничтожить все отношения с Россией, некоторые государства уже много лет разрушают хорошие отношения с Россией, которые когда-то были. По моему мнению, список стран, вводящих такую практику, не будет расширяться, так как все, кто хотел, уже приняли соответствующее решение», - сказал собеседник НСН.
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