«Силенок хватает!»: Россия «ударит» по Прибалтике в ответ на конфискацию авто в Европе

Европейские страны одна за одной присоединяются к запрету на въезд российских автомобилей. При этом ограничения не заканчиваются формальным решением, автомобили уже начали конфисковывать.

ВОПРОС ИЗУЧАЕТСЯ: КТО УЖЕ ПРИСОЕДИНИЛСЯ

Так, накануне появилась информация, что Хорватия и Франция ввели запрет на въезд для российских автомобилей, сообщается со ссылкой на ответ правительства ФРГ депутату бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгению Шмидту.



Германия стала первой в ЕС страной, начавшей изымать машины из России в соответствии со ст. 3i регламента Совета ЕС № 833/2014 о запрете на продажу или ввоз ряда товаров, в том числе автомобилей. При этом в немецком Минфине сообщали, что не обладают информацией о количестве конфискованных машин.

«Правительство обратилось к другим государствам-членам с вопросом о том, какое толкование принимается в других странах ЕС. Например, Франция, Хорватия и Польша подтвердили, что статья 3i регламента Совета ЕС 833/2014 имеет такое же толкование, что и здесь», — указали в правительстве ФРГ.

Евгений Шмидт допустил, что в дальнейшем и другие страны Евросоюза начнут вводить запреты на въезд для авто с номерами РФ, либо конфисковывать их. Чехия уже также приступила к конфискациям.

При этом позже в посольстве Франции уточнили, что Франция еще не вводила запрета на въезд автомобилей с российскими номерами, вопрос еще изучается.

«Вопрос еще изучается. Пока правила в том виде, в котором они применяются Францией, остаются неизменными», — заявили в посольстве.