В Совфеде предупредили об опасности войны в Европе из-за «прибалтийских политических гномиков»
Прибалтийские страны, проводя антироссийскую политику, делают все для демилитаризации их Россией, при этом провокации этих государств могут спровоцировать большую войну в Евросоюзе. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Как напомнил сенатор, 260 лет назад вассальное герцогство Курляндия и Семигалия обязалось не препятствовать русскому транзиту и строительству у них православных храмов.
«Теперь там Латвия, которая вместе с Литвой и Эстонией самозабвенно чинят помехи российскому транзиту, да и всему русскому. Ну не хотят они мира с нами (в отличие от своих прозорливых предшественников). <...> Прибалтийские соседи явно делают все, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен — можем», — написал Климов в Telegram.
При этом сенатор отметил, что «прибалтийские политические гномики» могут спровоцировать новую большую войну в Европе. России в этом случае придется вступить в противостояние с «опасным и многоликим внешним агрессором».
«Но стоит ли спустя 77 лет затевать кому-либо новую войну с непобедимой в принципе ракетно-ядерной Россией?!» — задался вопросом Климов.
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