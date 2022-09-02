В Совфеде предупредили об опасности войны в Европе из-за «прибалтийских политических гномиков»

Как напомнил сенатор, 260 лет назад вассальное герцогство Курляндия и Семигалия обязалось не препятствовать русскому транзиту и строительству у них православных храмов.

«Теперь там Латвия, которая вместе с Литвой и Эстонией самозабвенно чинят помехи российскому транзиту, да и всему русскому. Ну не хотят они мира с нами (в отличие от своих прозорливых предшественников). <...> Прибалтийские соседи явно делают все, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен — можем», — написал Климов в Telegram.

При этом сенатор отметил, что «прибалтийские политические гномики» могут спровоцировать новую большую войну в Европе. России в этом случае придется вступить в противостояние с «опасным и многоликим внешним агрессором».

«Но стоит ли спустя 77 лет затевать кому-либо новую войну с непобедимой в принципе ракетно-ядерной Россией?!» — задался вопросом Климов.

