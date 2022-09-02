В Совфеде предупредили об опасности войны в Европе из-за «прибалтийских политических гномиков»

Прибалтийские страны, проводя антироссийскую политику, делают все для демилитаризации их Россией, при этом провокации этих государств могут спровоцировать большую войну в Евросоюзе. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Отмыться от прошлого»: Депутат Затулин призвал ответить Прибалтике на снос советских памятников

Как напомнил сенатор, 260 лет назад вассальное герцогство Курляндия и Семигалия обязалось не препятствовать русскому транзиту и строительству у них православных храмов.

«Теперь там Латвия, которая вместе с Литвой и Эстонией самозабвенно чинят помехи российскому транзиту, да и всему русскому. Ну не хотят они мира с нами (в отличие от своих прозорливых предшественников). <...> Прибалтийские соседи явно делают все, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен — можем», — написал Климов в Telegram.

При этом сенатор отметил, что «прибалтийские политические гномики» могут спровоцировать новую большую войну в Европе. России в этом случае придется вступить в противостояние с «опасным и многоликим внешним агрессором».

«Но стоит ли спустя 77 лет затевать кому-либо новую войну с непобедимой в принципе ракетно-ядерной Россией?!» — задался вопросом Климов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаПрибалтикаСовет Федерации РФАндрей Климов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры