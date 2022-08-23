«Отмыться от прошлого»: Депутат Затулин призвал ответить Прибалтике на снос советских памятников
Латвия, Литва, Эстония и Украина превращаются в антирусские государства и реабилитируют нацизм, сказал НСН парламентарий Константин Затулин.
Литва устраивает проблемы с калининградским транзитом, Эстония требует запретить въезд во всю Европу россиянам, Латвия сносит памятники советским воинам-освободителем. Так они хотят застолбить новую реальность, в которой между ними и Россией пропасть, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
23 августа в Риге снесли первую скульптуру памятника воинам-освободителям столицы Латвии. Активисты пытались защитить монумент, есть задержанные. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что всех иностранцев, уличенных в несанкционированной деятельности у демонтируемого памятника, вышлют из страны. Затулин заявил, что Россия должна тоже действовать по принципу: чем хуже, тем лучше.
«Латвия, Литва, Эстония и Украина превращаются в антирусские государства. Значит будет достаточно знания русского языка для того, чтобы вызывать подозрения и быть человеком второго сорта в этих странах. Они понимают, что нет более тяжкого оскорбления нашей памяти, чем снос памятников советским солдатам-освободителям. Еще они пытаются отмыться от собственного прошлого, где были коллаборационисты, Ваффен-СС, которых они реабилитируют, снося памятники. В основе их современной государственности лежит обман русского населения, которому в период перестройки обещали, что в независимой Латвии, как в Литве и Эстонии, все жители будут равноправными. Действительно, граждане Латвии пользуются по Конституции правами, в отличие от неграждан. Вся политика латвийских властей построена на лжи и обмане, которая демонизирует советское прошлое, 200-летнее пребывание в составе Российской Империи после Северной войны. Это попытка власти представить образ прошлого, в соответствии с Оруэллом, чтобы предложить свой вариант будущего, где русских и русскоязычных людей в Латвии нет», - сказал Затулин.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что власти прибалтийских стран «из кожи лезут вон, чтобы обострить отношения с Россией, а также с русскими внутри своих стран». В частности, Литва устраивает проблемы с калининградским транзитом, Эстония требует запретить въезд во всю Европу россиянам, Латвия сносит памятники.
«Так они хотят застолбить новую реальность, в которой между ними и Россией пропасть. Как должна себя вести Россия? Ответить сторицей! Надо действовать по принципу «чем хуже, тем лучше». Мы тоже должны стараться максимально ограничивать формы транзита, экономические взаимоотношения, изымать деньги из Латвии, наказывать наших бизнесменов, которые нагревали руки на межгосударственных отношениях и препятствовали применению санкций с нашей стороны в отношении Латвии, Литвы или Эстонии», - резюмировал Затулин.
Ранее сообщалось, что в Нарве на прошлой неделе снесли танк-памятник Т-34 и еще шесть советских мемориалов.
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