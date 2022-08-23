«Отмыться от прошлого»: Депутат Затулин призвал ответить Прибалтике на снос советских памятников

23 августа в Риге снесли первую скульптуру памятника воинам-освободителям столицы Латвии. Активисты пытались защитить монумент, есть задержанные. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что всех иностранцев, уличенных в несанкционированной деятельности у демонтируемого памятника, вышлют из страны. Затулин заявил, что Россия должна тоже действовать по принципу: чем хуже, тем лучше.

«Латвия, Литва, Эстония и Украина превращаются в антирусские государства. Значит будет достаточно знания русского языка для того, чтобы вызывать подозрения и быть человеком второго сорта в этих странах. Они понимают, что нет более тяжкого оскорбления нашей памяти, чем снос памятников советским солдатам-освободителям. Еще они пытаются отмыться от собственного прошлого, где были коллаборационисты, Ваффен-СС, которых они реабилитируют, снося памятники. В основе их современной государственности лежит обман русского населения, которому в период перестройки обещали, что в независимой Латвии, как в Литве и Эстонии, все жители будут равноправными. Действительно, граждане Латвии пользуются по Конституции правами, в отличие от неграждан. Вся политика латвийских властей построена на лжи и обмане, которая демонизирует советское прошлое, 200-летнее пребывание в составе Российской Империи после Северной войны. Это попытка власти представить образ прошлого, в соответствии с Оруэллом, чтобы предложить свой вариант будущего, где русских и русскоязычных людей в Латвии нет», - сказал Затулин.