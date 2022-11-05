В МИД пообещали продолжить поднимать проблему сноса памятников советским воинам

Россия продолжит поднимать проблему сноса памятников воинам-освободителям на международных площадка. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замглавы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

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Как отметил дипломат, снос монументов в честь воинов-освободителей — это попытка «обесценить их подвиг, доказать, что то, против чего они боролись, не такое уж и плохое».

«Сейчас, как нам кажется, есть определенная опасная тенденция в политике… - попытка демонизации России. Косвенно насаждается мысль, что все, кто боролся и борется против России, против советского наследия – все они не такие уж и плохие», — цитирует Лукьянцева РИА Новости.

Уполномоченный подчеркнул, что Москва воспринимает снос памятников воинам-освободителям как очень крупную проблему и продолжит поднимать эту тему на международной арене.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПамятникиМИД РФ
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