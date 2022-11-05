Как отметил дипломат, снос монументов в честь воинов-освободителей — это попытка «обесценить их подвиг, доказать, что то, против чего они боролись, не такое уж и плохое».

«Сейчас, как нам кажется, есть определенная опасная тенденция в политике… - попытка демонизации России. Косвенно насаждается мысль, что все, кто боролся и борется против России, против советского наследия – все они не такие уж и плохие», — цитирует Лукьянцева РИА Новости.

Уполномоченный подчеркнул, что Москва воспринимает снос памятников воинам-освободителям как очень крупную проблему и продолжит поднимать эту тему на международной арене.

