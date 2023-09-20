Жертвы и протесты: Последствия первого дня «операции» Азербайджана в Карабахе
Азербайджан готов на переговоры с армянами Карабаха, если те согласятся поднять «белый флаг». Между тем в ходе операции погибли 27 человек, а РФ призывает стороны прекратить кровопролитие.
В стычках протестующих с полицией у здания правительства в Ереване пострадали 34 человека, из них 16 полицейских и 18 гражданских лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Армении.
Отмечается, что 17 из пострадавших уже получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны, еще 16 человек продолжают получать помощь. Один человек был прооперирован.
СТЫЧКИ И ПРОТЕСТЫ В ЕРЕВАНЕ
Из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване 19 сентября начались митинги против премьер-министра Армении Никола Пашиняна с требованием об отставке. Демонстранты, вышедшие на центральные улицы Еревана, выразили протест против «антитеррористической операции» Азербайджана. Люди с флагами непризнанной республики также собрались у посольства РФ и представительства ООН.
Так, протестующие потребовали от властей незамедлительно отреагировать на боевые действия и признать независимость Карабаха. По данным Sputnik Армения, 19 сентября они перекрыли проспект Тиграна Меца и все въезды на площадь Республики, движение там было остановлено. Кроме того, улица Абовяна в центре Еревана была полностью заблокирована.
К вечеру вторника у российского посольства в Ереване начались стычки протестующих и полиции. Местные информационные порталы вели трансляцию с места событий в прямом эфире. Порядка 100 протестующих призывали российскую сторону принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе. При этом некоторые граждане адресовали свои требования российским миротворцам, не объясняя, какие меры они должны принимать в регионе.
В посольстве РФ в Армении 19 сентября заявили, что дипмиссия заблокирована протестующими и его нормальная работа невозможна.
«Дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью», - приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.
Посольство РФ в Ереване также направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления работы дипмиссии.
Участники митингов приносили с собой оружие. Следственный комитет Армении сообщил, что холодное оружие было обнаружено у трех участников акции протеста у здания кабмина в Ереване. Отмечается, что все они были задержаны.
Кроме того, Следком Армении сообщил о четвертом за день уголовном деле в связи с публичными призывами к насилию. Дело завели против пользователя соцсетей Татевик Вирабян. В частности, в ее записях присутствуют фразы: «Смерть Николу, свободу Арцаху».
На утро среды, 20 сентября, ситуация на площади Республики в Ереване, где до поздней ночи шла акция протеста, спокойная. По данным Sputnik Армения, охрана здания была усилена.
БОИ В КАРАБАХЕ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ
Вечером 19 сентября глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов сообщил, что в ходе операции свыше 60 боевых позиций Вооруженных сил Армении перешли под контроль азербайджанских военных. Он отметил, что армия нейтрализовала до 20 боевых машин, свыше 40 артиллерийских установок и 30 минометов, которые принадлежали военным Армении.
В свою очередь советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил Reuters, что азербайджанская армия прорвала в нескольких местах линию соприкосновения с армянскими силами в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Баку готов вести переговоры с армянами Карабаха, но только в том случае, если те согласятся на разоружение и «поднимут белый флаг».
Минобороны Азербайджана заявляло, что в ходе операции наносятся удары по позициям Вооруженных сил Армении, а гражданская инфраструктура не обстреливается. Однако жертв среди мирного населения избежать не удалось. Омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян в соцсети X 19 сентября сообщил, что в Карабахе погибли 27 человек, из них двое являются мирными жителями. Под утро 20 сентября сообщалось о гибели семи мирных жителей.
МИД Азербайджана заявил, что установление мира в Нагорном Карабахе возможно только при условии «безоговорочного и полного» выведения армянских вооруженных сил из региона, а также роспуска правительства непризнанной республики.
Азербайджанское военное ведомство назвало целью операции «восстановление конституционного строя». Также целями в Нагорном Карабахе были названы исключительно военные объекты Армении.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 сентября заявил, что Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе и началом боевых действий. По его словам, главное сейчас обеспечить безопасность людей в регионе, а также убедить Баку и Ереван начать переговоры и отказаться от силовых методов.
В свою очередь МИД РФ призвал конфликтующие стороны прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения. Министерство утверждает, что признание Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана «кардинально повлияло» на ситуацию в регионе и «изменило основополагающие условия» трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что Россия проводит контакты по ситуации в Карабахе, в том числе с Азербайджаном. Она подчеркнула, что в РФ глубоко встревожены эскалацией ситуации и призывают стороны конфликта остановить кровопролитие.
Захарова также отметила, что миротворцы РФ продолжают выполнять свои задачи, и выразила надежду, что их безопасность будет обеспечена всеми сторонами.
РЕАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция поддерживает операцию Азербайджана. Он отметил, что Анкара выступает за совместное проживание армян и азербайджанцев в регионе.
«С самого начала мы поддерживали переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией, но Армения, на наш взгляд, не оценила как следует этот исторический шанс», - сказал Эрдоган в ходе выступления на Генассамблее ООН.
В свою очередь МИД Франции заявил, что Совбез ООН должен провести экстренное заседание в связи с обострением в Карабахе. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лично инициирует срочное заседание. В МИД отметили, что Париж самым решительным образом осуждает начало военной операции с применением тяжелого вооружения.
В США тоже отреагировали на военные действия в Карабахе. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен операцией Азербайджана и призывает Баку к немедленному прекращению огня. По его словам, действия Баку ухудшают и без того ужасающую гуманитарную ситуацию в Карабахе, а также подрывают перспективы установления мира.
А депутаты Европарламента предложили Совету ЕС ввести ограничительные меры в отношении Азербайджана. Депутаты осудили операцию Баку и выразили обеспокоенность последствиями для мирного населения.
Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявил, что Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на операцию Азербайджана. По его словам, других вариантов у Армении нет, передает «Радиоточка НСН».
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