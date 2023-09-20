Жертвы и протесты: Последствия первого дня «операции» Азербайджана в Карабахе

СТЫЧКИ И ПРОТЕСТЫ В ЕРЕВАНЕ

Из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване 19 сентября начались митинги против премьер-министра Армении Никола Пашиняна с требованием об отставке. Демонстранты, вышедшие на центральные улицы Еревана, выразили протест против «антитеррористической операции» Азербайджана. Люди с флагами непризнанной республики также собрались у посольства РФ и представительства ООН.

Так, протестующие потребовали от властей незамедлительно отреагировать на боевые действия и признать независимость Карабаха. По данным Sputnik Армения, 19 сентября они перекрыли проспект Тиграна Меца и все въезды на площадь Республики, движение там было остановлено. Кроме того, улица Абовяна в центре Еревана была полностью заблокирована.

К вечеру вторника у российского посольства в Ереване начались стычки протестующих и полиции. Местные информационные порталы вели трансляцию с места событий в прямом эфире. Порядка 100 протестующих призывали российскую сторону принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе. При этом некоторые граждане адресовали свои требования российским миротворцам, не объясняя, какие меры они должны принимать в регионе.

В посольстве РФ в Армении 19 сентября заявили, что дипмиссия заблокирована протестующими и его нормальная работа невозможна.

«Дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью», - приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

Посольство РФ в Ереване также направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления работы дипмиссии.

Участники митингов приносили с собой оружие. Следственный комитет Армении сообщил, что холодное оружие было обнаружено у трех участников акции протеста у здания кабмина в Ереване. Отмечается, что все они были задержаны.