Минобороны Карабаха заявило о продолжении боев

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявило, что бои с Вооружёнными силами Азербайджана продолжаются по всей линии соприкосновения.

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В пресс-службе ведомства указали, что азербайджанская армия применяет артиллерийские и ракетные средства, а также ударные беспилотники и боевую авиацию.

«В случае дальнейшего развития ситуации пресс-служба выступит с дополнительными сообщениями», - говорится в сообщении.

Ранее в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили о готовности встретиться с представителями армянского населения Нагорного Карабаха в городе Евлах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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