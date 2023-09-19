Минобороны Карабаха заявило о продолжении боев

В пресс-службе ведомства указали, что азербайджанская армия применяет артиллерийские и ракетные средства, а также ударные беспилотники и боевую авиацию.

«В случае дальнейшего развития ситуации пресс-служба выступит с дополнительными сообщениями», - говорится в сообщении.

Ранее в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили о готовности встретиться с представителями армянского населения Нагорного Карабаха в городе Евлах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».