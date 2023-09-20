Генсек ООН призвал к прекращению огня в Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе и соблюдать режим прекращения огня 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

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«Генеральный секретарь крайне обеспокоен применением военной силы в регионе и сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения», — отметил Дюжаррик.

Гутерреш «самым решительным образом» призывает прекратить боевые действия и соблюдать принципы международного гуманитарного права. Также генсек ООН призвал облегчить полноценный доступ гуманитарных организаций к нуждающемуся населению. Кроме того, Гутерреш обратился к сторонам конфликта, отметив необходимость переориентировать усилия по укреплению доверия и обеспечению мира в регионе.

Накануне Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе, напоминает телеканал «360». Баку называет своей целью Вооруженные силы Армении и требует полного вывода армянских войск с территории, а также роспуска непризнанных властей в Степанакерте.

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ФОТО: РИА Новости
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