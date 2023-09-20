Генсек ООН призвал к прекращению огня в Карабахе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе и соблюдать режим прекращения огня 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
«Генеральный секретарь крайне обеспокоен применением военной силы в регионе и сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения», — отметил Дюжаррик.
Гутерреш «самым решительным образом» призывает прекратить боевые действия и соблюдать принципы международного гуманитарного права. Также генсек ООН призвал облегчить полноценный доступ гуманитарных организаций к нуждающемуся населению. Кроме того, Гутерреш обратился к сторонам конфликта, отметив необходимость переориентировать усилия по укреплению доверия и обеспечению мира в регионе.
Накануне Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе, напоминает телеканал «360». Баку называет своей целью Вооруженные силы Армении и требует полного вывода армянских войск с территории, а также роспуска непризнанных властей в Степанакерте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генсек ООН призвал к прекращению огня в Карабахе
- Российские бойцы уничтожили штурмовиков «Азова» на Краснолиманском направлении
- Направлявшихся в Приднестровье ученых из России и Азии не пустили в Молдавию
- Попова заявила о небольшом количестве госпитализаций с COVID-19
- В Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом
- СМИ: удар по украинскому МиГ-29 стал боевым дебютом российского «Ланцета»
- Российские РЭБ отключают электронику в украинских самолетах
- СМИ: Украина должна смириться с мыслью о капитуляции
- СМИ: в ДНР группа украинских бойцов сдалась в плен
- Пушков: Дуда показал, что интересы его страны важнее Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru