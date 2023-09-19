МИД Турции заявил, что Азербайджан был вынужден принимать меры по Карабаху
Азербайджан был вынужден принимать меры на своей территории, которые он считает необходимыми. Такое заявление сделал МИД Турции, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе.
Отмечается, что антитеррористическая операция направлена исключительно против «военных элементов». Министерство указало, что единственным путем к миру в Карабахе являются полномасштабные переговоры между Арменией и Азербайджаном.
Ранее, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». На этом фоне бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН заявил, что народ ждет от премьер-министра Никола Пашиняна конкретных действий по защите 120 тысяч армян, передает «Радиоточка НСН».
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