МИД Турции заявил, что Азербайджан был вынужден принимать меры по Карабаху

Отмечается, что антитеррористическая операция направлена исключительно против «военных элементов». Министерство указало, что единственным путем к миру в Карабахе являются полномасштабные переговоры между Арменией и Азербайджаном.

Ранее, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». На этом фоне бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН заявил, что народ ждет от премьер-министра Никола Пашиняна конкретных действий по защите 120 тысяч армян, передает «Радиоточка НСН».

