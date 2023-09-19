Протестующие в Ереване начали штурм здания правительства

Собравшиеся в центре столицы Армении Еревана протестующие пытаются прорваться в здание правительства, передает РИА Новости.

В ходе «операции» в Нагорном Карабахе погибли пять человек, 80 ранены

Демонстранты пытаются прорваться через полицейский кордон вокруг здания. Правоохранители применяют светошумовые гранаты для разгона толпы.

Акция протеста также проходит у здания посольства России в Ереване. Собравшиеся просят Москву принять меры для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Азербайджан 19 сентября начал операцию по «восстановлению конституционного строя» в непризнанной республике. Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахЕреванАрмения

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