Протестующие в Ереване начали штурм здания правительства
Собравшиеся в центре столицы Армении Еревана протестующие пытаются прорваться в здание правительства, передает РИА Новости.
Демонстранты пытаются прорваться через полицейский кордон вокруг здания. Правоохранители применяют светошумовые гранаты для разгона толпы.
Акция протеста также проходит у здания посольства России в Ереване. Собравшиеся просят Москву принять меры для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
Азербайджан 19 сентября начал операцию по «восстановлению конституционного строя» в непризнанной республике. Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru