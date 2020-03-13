Женщина Якутии против женщины-космонавта

Все 85 законодательных органов субъектов РФ поддержали внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках к Конституции. Последними 13 марта за документ проголосовали депутаты госсовета Адыгеи. А необходимый для его проверки Конституционным судом на законность минимум в две трети региональных парламентов – 57 – был достигнут еще накануне. Однако именно вчера стало ясно, что рассмотрение законопроекта в Конституционном суде (КС) – не простая формальность, а принципиальный вопрос всей конституционной реформы. На противоречия поправок к Конституции самой Конституции обратили внимание в Ил Тумэне – государственном собрании Республики Саха (Якутии).

Рассмотрение президентских поправок якутскими законодателями обернулось настоящей драмой. Которую, как водится, поначалу ничто не предвещало. Парламентарии буднично, как до них это делали сотни их коллег в других регионах России, один за другим отмечали, что поправки в Основной закон президент готовил «в интересах страны, общества, граждан», что они «направлены на закрепление суверенитета, защиту исторической правды, развитие политической системы» и призывали коллег по палате поддержать президентский законопроект. Эта благостная рутина продолжалась до тех пор, пока слово не взял спикер Ил Тумэна, депутат от «Единой России», правовед-конституционалист Петр Гоголев. Судя по его выступлению, в душе парламентария боролись партийная дисциплина и профессиональная честность. И последняя-таки победила.