Женщина Якутии против женщины-космонавта
Депутаты госсобрания Якутии поставили под сомнение законность поправок к Конституции.
Все 85 законодательных органов субъектов РФ поддержали внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках к Конституции. Последними 13 марта за документ проголосовали депутаты госсовета Адыгеи. А необходимый для его проверки Конституционным судом на законность минимум в две трети региональных парламентов – 57 – был достигнут еще накануне. Однако именно вчера стало ясно, что рассмотрение законопроекта в Конституционном суде (КС) – не простая формальность, а принципиальный вопрос всей конституционной реформы. На противоречия поправок к Конституции самой Конституции обратили внимание в Ил Тумэне – государственном собрании Республики Саха (Якутии).
Рассмотрение президентских поправок якутскими законодателями обернулось настоящей драмой. Которую, как водится, поначалу ничто не предвещало. Парламентарии буднично, как до них это делали сотни их коллег в других регионах России, один за другим отмечали, что поправки в Основной закон президент готовил «в интересах страны, общества, граждан», что они «направлены на закрепление суверенитета, защиту исторической правды, развитие политической системы» и призывали коллег по палате поддержать президентский законопроект. Эта благостная рутина продолжалась до тех пор, пока слово не взял спикер Ил Тумэна, депутат от «Единой России», правовед-конституционалист Петр Гоголев. Судя по его выступлению, в душе парламентария боролись партийная дисциплина и профессиональная честность. И последняя-таки победила.
«Я более 20 лет проработал в высшей школе, учил студентов. У каждого из них, как и любого жителя нашей республики, будет моральное право спросить: почему я промолчал, когда нужно было отстаивать интересы республики», - отметил Гоголев.
Он раскритиковал внесенное сопредседателями созванной президентом рабочей группы по поправкам к Конституции депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом предложение прописать в Основном законе так называемые федеральные территории, которые могут быть созданы в любой части страны, вне зависимости от границ субъектов Федерации. А сами регионы после вступления поправок в силу повлиять на создание таких территорий никак не смогут. Также якутский парламентарий обратил внимание, что из предлагаемой новой структуры судебной власти страны исчезло упоминание конституционных уставных судов субъектов РФ.
«Как я понимаю, наш (Якутии - НСН) конституционный суд предложили упразднить. Суд – это орган юрисдикции, основополагающий атрибут государства, каковым Республика Саха (Якутия) является в силу статья пятой Конституции Российской Федерации», - подчеркнул Гоголев.
И напомнил коллегам, что согласно статье 134 Конституции,
поправки к ней не могут вносить отдельные депутаты Госдумы или члены Совета Федерации, а только либо палаты Федерального Собрания в целом, либо группа депутатов или сенаторов, в которой должно быть не менее одной пятой членов палаты. То есть не менее 90 депутатов либо 34 сенаторов.
Гоголев подчеркнул, что это требование Конституции не имеет никаких исключений, что отдельно подтвердил Конституционный суд в своем заключении от 31 октября 1995 года.
«При внесении поправок в третью-восьмую главы Конституции РФ должно быть соблюдено положение статьи 134 Конституции РФ, устанавливающей круг субъектов, обладающих правом внесения предложений о поправках к Конституции РФ.
Нет ни одной оговорки, исключения из правил, что отдельно взятый член Совета Федерации Клишас или депутат Государственной думы Крашенинников могут собой подменить соответственно группы численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной думы. На мой взгляд, это должно действовать на любой стадии рассмотрения закона Российской Федерации о поправках к Основному Закону», - заявил спикер якутского госсобрания.
Он пообещал подготовить обращение в Конституционный суд и призвал коллег-законодателей присоединиться к разработке этого обращения.
Однако из 134-й статьи Конституции следует не только то, что ни Клишас, ни Крашенниников вносить предложения по поправкам Конституцию России не имели права. Не имела на это права и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, которая, напомним, 10 марта предложила обнулить сроки полномочий действующего президента России Владимира Путина в случае вступления в силу поправок к Конституции. Тем самым предоставляя ему право баллотироваться в президенты в 2024 и 2030 годах, хотя действующая Конституция это запрещает.
Несмотря на очевидное нарушение Основного закона, предложение Терешковой неожиданно поддержал и сам Путин во время выступления в Госдуме, до этого отвергнувший не менее незаконные идеи Жириновского и Карелина провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента. Но все же президент, в отличие от всех парламентариев, видимо, заметил это противоречие, почему и заявил о необходимости проверки всего корпуса поправок к Основному закону Конституционным судом.
«Что скажет КС, то и будет», - объяснила в эфире НСН судья Конституционного суда в отставке Татьяна Морщакова.
Получить оперативный комментарий у Клишаса и Крашенинникова НСН не удалось. Терешкова бросила трубку.
Якутское госсобрание, несмотря на указанные спикером Гоголевым правовые коллизии, поддержало законопроект по поправкам. Но далеко не единогласно. 49 законодателей проголосовали «за», и 13 воздержались. Однако сенсацией, апофеозом маленькой конституционной драмы в Ил Тумэне стало не это. А, видимо, единственный на всю огромную страну, на все 85 региональных заксобраний голос «против». Таким отважным образом в новейшую политическую историю России ворвалась хрупкая женщина Сулустаана Мыраан, депутат от «Справедливой России».
«Конституция - это основополагающий документ, фундамент, на котором строятся законы. Считаю, что поправки по основным статьям, который внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет право держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов – чушь!», - заявила Мыраан изданию «Якутия.Инфо».
И даже это еще не все. Она не просто проголосовала против президентского законопроекта, но и сложила полномочия в знак протеста, назвав голосование в Ил Тумэне «безобразием».
«Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», - объяснила свое решение экс-депутат якутского госсобрания.
Остается только сожалеть, что мало, крайне мало таких законодателей в России, которые не готовы позориться ради сиюминутных, личных выгод. Собственно, теперь, похоже, не осталось ни одного.
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