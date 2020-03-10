В СПЧ не нашли законных оснований для досрочных выборов в Госдуму

Досрочные выборы в Госдуму в случае принятия президентских поправок к Конституции предложили провести лидер ЛДПР Владимир Жириновский и единоросс Александр Карелин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть это предложение уже сегодня.

Однако законных оснований для досрочных выборов в Госдуму нет. Об этом в эфире НСН рассказал член Совета по правам человека при президенте, завкафедрой общей политологии Высшей школы экономики Леонид Поляков.

«Действительно, существует проблема чисто юридического свойства. В нынешней Конституции нет положения о самороспуске Государственной думы. А тут речь идет именно о необходимости самороспуска, потому что просто сократить полномочия Госдумы вряд ли будет воспринято как законный акт. Мы выбирали думу на пять лет. Действующие сейчас правила роспуска – это троекратное неутверждение премьера и двукратное выражения недоверия правительству – очевидно, в этом случае не подходят. Дума уже утвердила Мишустина, этот пункт мы проехали. А насчет недоверия – было бы странно притом, что Мишустин прошел на ура, доверие новому правительству высокое: оно только начало работать. И вдруг бы дума стала объявлять недоверие. Это внесло бы очень большой дисбаланс в и так очень сложную ситуацию - с экономикой не все просто, геополитика тоже давит со всех сторон. Еще не хватало нам внутриполитического кризиса, а это именно так и будет воспринято. Поэтому нужно искать какие-то новые юридические формы, процедуры, с помощью которых такой самороспуск можно было бы осуществить», - сказал политолог.