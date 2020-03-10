В СПЧ не нашли законных оснований для досрочных выборов в Госдуму
Член Совета по правам человека при президенте рассказал в эфире НСН, при каких условиях возможны досрочные выборы в Госдуму.
Досрочные выборы в Госдуму в случае принятия президентских поправок к Конституции предложили провести лидер ЛДПР Владимир Жириновский и единоросс Александр Карелин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть это предложение уже сегодня.
Однако законных оснований для досрочных выборов в Госдуму нет. Об этом в эфире НСН рассказал член Совета по правам человека при президенте, завкафедрой общей политологии Высшей школы экономики Леонид Поляков.
«Действительно, существует проблема чисто юридического свойства. В нынешней Конституции нет положения о самороспуске Государственной думы. А тут речь идет именно о необходимости самороспуска, потому что просто сократить полномочия Госдумы вряд ли будет воспринято как законный акт. Мы выбирали думу на пять лет. Действующие сейчас правила роспуска – это троекратное неутверждение премьера и двукратное выражения недоверия правительству – очевидно, в этом случае не подходят. Дума уже утвердила Мишустина, этот пункт мы проехали. А насчет недоверия – было бы странно притом, что Мишустин прошел на ура, доверие новому правительству высокое: оно только начало работать. И вдруг бы дума стала объявлять недоверие. Это внесло бы очень большой дисбаланс в и так очень сложную ситуацию - с экономикой не все просто, геополитика тоже давит со всех сторон. Еще не хватало нам внутриполитического кризиса, а это именно так и будет воспринято. Поэтому нужно искать какие-то новые юридические формы, процедуры, с помощью которых такой самороспуск можно было бы осуществить», - сказал политолог.
При этом саму идею досрочных выборов в парламент он считает своевременной и правильной.
«Пакет поправок к Конституции, который внес президент, настолько серьезный, что по сути дела речь идет о конституционной реформе. Федеральные органы власти наделяются дополнительными полномочиями. Государственная дума в отношениях с президентом, с правительством получает новые права и в связи с этим новую ответственность. Поэтому было бы правильно ее перезагрузить, потому что нынешний состав мы выбирали под старые полномочия. И если поправки будут приняты в апреле, было бы правильно уже в сентябре выбирать новую Думу», - пояснил собеседник НСН.
Хотя поправки к Конституции еще не утверждены, а голосование по ним пройдет только в конце апреля, Поляков не считает, что парламентарии слишком рано заговорили о досрочных выборах.
«Депутаты у нас работают «на земле», что называется. Половина депутатов – одномандатники, да и партийные депутаты в контакте с избирателями. Думаю, они почву чувствуют, и уверенность, что поправки будут приняты, у них есть. Вероятность того, что 22 апреля мы получим, скажем мягко, новую редакцию Конституции, очень велика. Поэтому появилась такая инициатива», - заключил эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ближайшее время рассмотрит инициативу о проведении досрочных выборов в Госдуму, после чего проинформирует о своей позиции по этому вопросу.
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