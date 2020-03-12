Клишас рассказал о «поправке Терешковой»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершился брифинг сопредседателя Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрея Клишаса на тему: «Принятие Федеральным Собранием Российской Федерации поправок в Конституцию РФ».

Госдума одобрила поправку, внесенную депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, которая обнуляет предыдущие президентские сроки в стране. За инициативу проголосовали 380 депутатов, против высказались 43, один парламентарий воздержался от голосования. В поправке говорится о том, что ограничение, предполагающее, что один человек не может занимать пост президента более двух раз, не распространяется на тех, кто уже занимал высший государственный пост.

Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что ничего не запрещает внести такую поправку.