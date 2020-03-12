Клишас рассказал о «поправке Терешковой»
Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ Андрей Клишас в ходе пресс-конференции НСН прокомментировал, что предложение «обнулить» президентские сроки Путина не находит препятствий в действующей Конституции.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершился брифинг сопредседателя Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрея Клишаса на тему: «Принятие Федеральным Собранием Российской Федерации поправок в Конституцию РФ».
Госдума одобрила поправку, внесенную депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, которая обнуляет предыдущие президентские сроки в стране. За инициативу проголосовали 380 депутатов, против высказались 43, один парламентарий воздержался от голосования. В поправке говорится о том, что ограничение, предполагающее, что один человек не может занимать пост президента более двух раз, не распространяется на тех, кто уже занимал высший государственный пост.
Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что ничего не запрещает внести такую поправку.
«Сегодня поправка Терешковой – это то самое изменение, которое вносится в и 81 статью, и в переходные положения. Оно говорит о том, что действующий президент на момент вступления в силу данных поправок, может принимать участие в следующих президентских выборах. КС должен проверить эти поправки на соответствие 1, 2 и 9 главе Конституции. Давайте возьмем поправку Терешковой, прочитаем ее внимательно и попробуем найти в этих главах Конституции что-нибудь, что запрещает вносить такую поправку в текст Конституции. На мой взгляд, ничего такого нет. Как только прозвучала такая поправка, мы просмотрели Конституцию и не нашли ничего противоречащего этой поправки», - объяснил он.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН Андрей Клишас выразил уверенность, что эпидемия COVID-19 не повлияет на голосование в России по Конституции. «Если КС примет решение, что поправки не соответствуют неизменяемой части, то это останавливает всю процедуру. Это важнейший этап, когда мы его пройдем, президент подпишет, все оставшиеся вопросы по голосованию после этого будут сняты», - сказал он.
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