Против всемогущества. В КПРФ объяснили отказ поддержать поправки в Конституцию
Член ЦК КПРФ в эфире НСН объяснил позицию коммунистов в отношении поправок к Конституции.
Фракция КПРФ в Заксобрании Новосибирской области не стала голосовать за предложенные президентом поправки в Конституцию. Ранее депутаты КПРФ в Забайкалье также отказались поддержать поправки.
Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН объяснил позицию коммунистов в отношении поправок к Конституции.
«У нас есть решение президиума Центрального комитета. Мы внимательно рассматривали поправки со всех сторон, анализировали. Поправки, которые внес президент, предоставляют ему диктаторские полномочия. Убрано право парламента преодолевать вето президента на отклоненные им законопроекты, хотя депутаты за семь созывов им практически так и не воспользовались. Президент забирает право назначать всех прокуроров вплоть до регионов. Он практически единолично представляет фамилии на премьера, зампредов правительства, министров, назначает их и, самое главное, единолично их увольняет, без совещания с Госдумой, Советом Федерации. Это ненормально! Отбирает права у выборного органа власти. Поправки дают президенту право увольнять судей, то есть подчиняют их ему. Это не считая того, что у народа отобрали право выхода на пенсию в 55 и 60 лет», – напомнил он.
Категорически против высказались коммунисты и про обнуление президентских сроков Путина.
«Рассматривали и так называемое «обнуление» сроков президентского правления Путина в связи с поправкой Терешковой, его возможность баллотироваться после 2024 года на пятый и шестой срок и дальше до конца его жизни. И приняли решение рекомендовать фракции в Госдуме и всем фракциям в Законодательных собраниях субъектов Федерации не поддерживать законопроект о поправках в Конституцию. Более того, категорически голосовать против обнуления сроков нахождения гражданина Путина в должности президента», - подчеркнул Рашкин.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ также воздержались при рассмотрении путинских поправок в Конституцию во втором и третьем чтениях. А сенатор-коммунист Вячеслав Мархаев при голосовании в Совете Федерации проголосовал против законопроекта.
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