«Право или привилегия?»: Введет ли ЕС запрет на выдачу шенгена россиянам

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сегодня, 10 августа сообщил, что в Евросоюз внесли предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. Какие именно страны выступили с инициативой неизвестно, но Штеффен уточнил, что теперь по этому вопросу предстоит широкая дискуссия.

«Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», - сказал Штеффен.