«Право или привилегия?»: Введет ли ЕС запрет на выдачу шенгена россиянам
Евросоюз рассматривает предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России, а в Германии готовятся подискутировать на эту тему.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сегодня, 10 августа сообщил, что в Евросоюз внесли предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. Какие именно страны выступили с инициативой неизвестно, но Штеффен уточнил, что теперь по этому вопросу предстоит широкая дискуссия.
«Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», - сказал Штеффен.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев напомнил европейцам о таком понятии, как дискриминация.
«Инициатива лишить всех граждан России права на получение визы противоречит нормативным актам Европейского союза, международным обязательствам ЕС в сфере прав человека, а также представляет собой не что иное, как дискриминацию по признаку принадлежности к национальности», - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Можно предположить, что идея окончательно закрыть дорогу россиянам в Европу принадлежит странам Балтии. В частности, Латвия, Литва, Эстония уже приостановили выдачу виз. Накануне премьер-министр последней Кая Каллас удивила своей риторикой, граничащей с национализмом и сегрегацией. В Таллине, оказывается, считают, что европейские достопримечательности и улочки не для широких масс, а для избранных.
«Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», - огорошила Каллас.
Сенатор Андрей Клишас одним из первых отреагировал на выпад, проведя небольшой урок истории государства эстонского.
«Привилегией является то, что эстонцам позволили жить в собственном государстве, советская власть позволила когда-то», - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Лекцию Каллас прочитала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. У себя в Telegram-канале она напомнила премьер-министру основные вехи, подкрепив их многочисленными выдержками из международных норм, сводов и правил, способствовавшие свободному передвижению людей на европейском континенте.
«Эта свобода стала реальностью, которую воспринимают как данность сотни миллионов людей во всех государствах региона. Садись, Кая, двойка», - написала Захарова.
МИЛЛИАРДНЫЕ УБЫТКИ
Не выдает визы россиянам Чехия, Болгария. Краткосрочные визы больше не получить в Дании и Нидерландах. В Финляндии только прощупывают почву, но тоже могут решиться на опрометчивый шаг. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что допандемийные времена россияне тратили за границей ежегодно 35 миллиардов долларов. О финансовых потерях бюджетов европейских стран сказала и глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Хочу напомнить, что российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах, так что еще вопрос: кто потеряет больше от такого решения. Уверена, что любой здравомыслящий человек – против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов», - написала Догузова в своем Telegram-канале.
Подливаю масла в огонь и на Украине. Президент Владимир Зеленский не только горячо поддерживает идею запретить россиянам въезд в Европу, но и предлагает поступить радикальнее – выдворить с теплых берегов Испании, Италии или бескрайних полей французского Прованса, тех, кто осел там.
Инициативу в свойственной манере оценил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
«Главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности все население России». Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?», - написал Медведев в Telegram-канале.
К слову, если одна из стран ЕС заблокирует решение о запрете выдачи шенгена россиянам, то визы останутся.
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