Болгария приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок

Речь идет как о туристических визах, так и о визах для владельцев недвижимости в стране. Отмечается, что решение принято в связи со «сложившейся чрезвычайной ситуации».

Ранее 5 августа стало известно, что Россия высылает 14 дипломатов Болгарии. Отмечалось, что решение принято в качестве ответной меры на «ничем не мотивированное решение болгарской стороны» объявить персонами нон грата 70 сотрудников российских загранучреждений.

