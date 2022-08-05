Болгария приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок

Болгария приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Болгария приостановила работу своего консульства в Екатеринбурге

Речь идет как о туристических визах, так и о визах для владельцев недвижимости в стране. Отмечается, что решение принято в связи со «сложившейся чрезвычайной ситуации».

Ранее 5 августа стало известно, что Россия высылает 14 дипломатов Болгарии. Отмечалось, что решение принято в качестве ответной меры на «ничем не мотивированное решение болгарской стороны» объявить персонами нон грата 70 сотрудников российских загранучреждений.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыБолгария
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры