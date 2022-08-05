Болгария приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок
Болгария приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Речь идет как о туристических визах, так и о визах для владельцев недвижимости в стране. Отмечается, что решение принято в связи со «сложившейся чрезвычайной ситуации».
Ранее 5 августа стало известно, что Россия высылает 14 дипломатов Болгарии. Отмечалось, что решение принято в качестве ответной меры на «ничем не мотивированное решение болгарской стороны» объявить персонами нон грата 70 сотрудников российских загранучреждений.
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